哈瑪斯加薩北部指揮官喪生 開戰以來最高階殉職官員

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）旗下武裝團體今天證實，該團體北部旅指揮官甘杜爾及其他3名高級領導人在以色列進攻期間喪生。（擷自X平台）

2023/11/26 23:23

〔中央社〕巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）旗下武裝團體今天證實，該團體北部旅指揮官甘杜爾及其他3名高級領導人在以色列進攻期間喪生。

法新社等媒體報導，哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發表聲明指出，甘杜爾（Ahmed Al-Ghandour）是其軍事委員會成員及北部旅指揮官。

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艾茲丁‧卡薩姆旅還提及其他3位高級領導人遇害，包括西揚姆（Ayman Siyyam）。以色列媒體報導，西揚姆是艾茲丁‧卡薩姆旅火箭發射單位負責人。

美聯社報導，哈瑪斯今天宣布了甘杜爾的死訊，但未說明他是何時或在哪裡遇害。他是自哈瑪斯10月7日突襲以色列引發戰爭以來，已知喪命於戰爭中的該團體最高層級官員。

據報導，甘杜爾是哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）北部的最高指揮官。

根據總部設於華府的倡議團體「反極端主義計畫」（Counter Extremism Project），在2002至2012年期間，據信甘杜爾至少兩度從以色列暗殺中倖存下來。

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