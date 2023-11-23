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韓國慰安婦受害者向日政府求償 二審逆轉勝訴

韓國高等法院今天就慰安婦受害者對日本政府要求2次損害賠償的案子判處原告勝訴。李容洙（見圖）等慰安婦受害者及已故受害者家屬2016年針對日本政府提告，2021年4月一審敗訴，但首爾高等法院今天駁回一審判決。（法新社資料照）

韓國高等法院今天就慰安婦受害者對日本政府要求2次損害賠償的案子判處原告勝訴。李容洙（見圖）等慰安婦受害者及已故受害者家屬2016年針對日本政府提告，2021年4月一審敗訴，但首爾高等法院今天駁回一審判決。（法新社資料照）

2023/11/23 17:35

〔中央社〕韓國高等法院今天就慰安婦受害者對日本政府要求2次損害賠償的案子判處原告勝訴，日本政府應賠償每人2億韓元（約新台幣500萬元），逆轉一審結果。

首爾中央地方法院2021年4月就此案認定日本享有不受韓國法院管轄的國家主權豁免權，駁回告訴；但首爾高等法院今天駁回一審判決，表示根據習慣國際法，應認定韓國法院對日本政府具有裁判權，而法院認定原告確實受到被告的違法行為影響，被告應支付合理撫慰金。

法院指出，這些受害者當時連最基本的自由都受限，每天被迫與數十名日本軍人發生性行為，受到嚴重傷害，並面臨懷孕、死亡風險，戰後也難以恢復正常生活；法院認定被告（日本政府）行為違反韓國民法，應該賠償受害者所要求的每人2億韓元以上撫慰金。

韓聯社報導，今天坐著輪椅出席聆聽判決的原告之一李容洙，離開法院時向媒體高舉雙手，流著淚高喊萬歲，感動之情溢於言表。

李容洙等21名慰安婦受害者及已故受害者家屬2016年針對日本政府提告，2021年4月一審敗訴，與同年1月法院就其他12人針對日本政府提告勝訴形成對比，李容洙等15人不服判決，再次提起上訴。

李容洙在今天宣判後召開記者會，要求日方向此案原告真心謝罪，並依法院判決做出法律賠償。她也強調，韓、日作為鄰國，雙邊年輕人應多往來交流，好好教育、學習關於慰安婦的歷史。

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