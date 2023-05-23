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    台灣最後1位慰安婦過世 外交部：持續要求日方道歉賠償

    婦援會長期關注慰安婦議題。（翻攝自婦援會臉書）

    婦援會長期關注慰安婦議題。（翻攝自婦援會臉書）

    2023/05/23 13:00

    〔記者呂伊萱／台北報導〕最後一位台籍慰安婦日前離世，享壽92歲。外交部今天表達哀悼，並將持續透過各種管道向日本政府表達嚴正關切，要求日方正視我國訴求，向台籍慰安婦及家屬道歉及賠償。

    長期為台籍慰安婦發聲的婦援會22日發布消息表示，所知台灣僅存的最後一位前台籍「慰安婦」阿嬤，已於5月10日晚上過世，並表示雖然阿嬤們都已經離去，阿嬤的身影、阿嬤的精神永留在他們心中。

    婦援會表示，將持續倡議台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應該記載前台籍「慰安婦」/軍事性奴隸的歷史真相，不讓這段歷史因為阿嬤們離世而消失，並強調會繼續教育及宣傳戰爭下性暴力對女性的戕害，性別暴力對女性傷害與權力控制，以及持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。

    外交部發言人劉永健今天在例會上表示哀悼。劉永健說，慰安婦問題是人類歷史上的傷口，政府一貫重視台籍原慰安婦的尊嚴與權益，也持續透過各種管道向日本政府表達嚴正關切，要求日方正視我國訴求，向台籍慰安婦及家屬道歉及賠償。

    劉永健也表示，外交部將持續編列經費，委託婦援會進行調查蒐證，並協助該會舉辦慰安婦相關議題的人權活動，也藉由出席各項國際會議及活動持續發聲，提升國際社會對於慰安婦議題的關注。

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