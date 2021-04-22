為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日有「國家豁免權」 南韓法院判慰安婦索賠敗訴

    李容洙（見圖）對於判決結果感到失望。（歐新社）

    李容洙（見圖）對於判決結果感到失望。（歐新社）

    2021/04/22 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕二戰慰安婦議題持續至今，南韓李容洙等20名慰安婦及其家屬向南韓法院針對日本政府提出第2次損害賠償訴訟，在昨日遭到南韓法院以「國家豁免」為由駁回，宣告敗訴。

    《韓聯社》報導指出，韓國中央地方法院民事合議第15庭昨日上午駁回李容洙、金福童（已故）等慰安婦受害人及其家屬等20人所提出的索償訴訟，法院判決結果認為，日本政府應適用「國家豁免」（State immunity）原則，即為日本享有國家主權保護，不應受韓國法院的司法管轄。韓國法院也補充，解決慰安婦相關議題，兩國應透過外交手段取得交涉。

    對此，國際特赦組織發表聲明表示，裁決結果令人失望，無法為第二次世界大戰前及大戰期間這種奴役制度下的生存者和其家人伸張正義。而其中1名高齡92歲、原訴人李容洙則表示，「不管裁決如何，我們都會向國際刑事法庭申訴。」

    據悉，在今年1月，裴春姬（已故）等12名慰安婦被害者曾針對日本政府提出第一次的損害賠償請求訴訟勝訴，日本政府須賠償12名慰安婦受害者每人1億韓圜（約新台幣252萬元）。

    不過，日本內閣官房長官加藤勝信回覆，在詳細閱讀判詞前，不會發表任何評論，並同時澄清，對於今年1月的訴訟裁決是因明顯違反國際法而賠償。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國博物館展出慰安婦雕像 日內閣官房長官：非常遺憾
    2021/04/17 10:50

    德國博物館展出慰安婦雕像 日內閣官房長官：非常遺憾
    哈佛教授稱慰安婦自願賣淫 北韓參戰：朝鮮民族將徹底清算舊帳
    2021/03/02 10:54

    哈佛教授稱慰安婦自願賣淫 北韓參戰：朝鮮民族將徹底清算舊帳

    皮沙發布沙發 不用左右為難 這樣買就對啦
    南韓副外長出席聯合國會議 重申慰安婦是重要人權議題
    2021/02/24 13:12

    南韓副外長出席聯合國會議 重申慰安婦是重要人權議題
    哈佛教授稱慰安婦自願賣淫 南韓學生要求道歉撤文
    2021/02/10 00:57

    哈佛教授稱慰安婦自願賣淫 南韓學生要求道歉撤文

    「中正城閱.」45坪三面採光 享頂配四件式主衛浴
    在冊倖存者剩16人！ 南韓97歲慰安婦逝世 曾在台當慰安婦
    2020/08/30 12:38

    在冊倖存者剩16人！ 南韓97歲慰安婦逝世 曾在台當慰安婦
    日本二戰機密公文曝光 陸軍考慮每70人配1名慰安婦
    2019/12/08 10:40

    日本二戰機密公文曝光 陸軍考慮每70人配1名慰安婦
    國際今日熱門
    舒力基襲擊菲律賓 貨輪擱淺釀至少4死9失蹤
    2021/04/22 13:14

    舒力基襲擊菲律賓 貨輪擱淺釀至少4死9失蹤

    查德總統戰死 反抗軍將進攻首都籲回歸民主
    2021/04/21 21:18

    查德總統戰死 反抗軍將進攻首都籲回歸民主

    武漢肺炎》印度火葬場燒不停！ 煙囪倒塌、支架燒熔
    2021/04/21 18:59

    武漢肺炎》印度火葬場燒不停！ 煙囪倒塌、支架燒熔

    特斯拉又出事！追撞燒成空殼 乘客當場身亡
    2021/04/21 20:05

    特斯拉又出事！追撞燒成空殼 乘客當場身亡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播