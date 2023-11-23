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最可怕飛行經歷！ 網友搭機遇乘客「當眾脫褲」

美國1名網友搭機返家卻遇到同班機1名乘客竟因廁所有人而直接在飛機走道上當眾脫褲，讓該名網友直呼是「最糟的飛行經驗」。（圖截自YouTube「The Messenger」）

美國1名網友搭機返家卻遇到同班機1名乘客竟因廁所有人而直接在飛機走道上當眾脫褲，讓該名網友直呼是「最糟的飛行經驗」。（圖截自YouTube「The Messenger」）

2023/11/23 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕1名美國網友近日在臉書上發文表示經歷了史上最糟的飛行體驗，起因是因為1名同班機的女性乘客因為被空姐告知機上廁所有人，於是竟直接在走道上脫褲子作勢要當眾小便，讓其他乘客直接傻眼。相關影片更是被人發佈到網路上，引來眾多網友圍觀。

綜合外媒報導，發文當事人哈特曼（Julie Voshell Hartman）在文中表示，自己和家人在搭乘20日從佛羅里達飛往費城的邊疆航空（Frontier Airlines）航班上經歷了史上最糟的飛行體驗。她描述道，「當時有一名同行女乘客因為被機組人員告知機上廁所有人而感到不悅，然後她就直接在座位走道上把褲子脫了！」讓她相當傻眼。

據報導，當下附近乘客不只有成年人，甚至還有2名兒童，但該女子仍直接脫褲蹲下，作勢在眾目睽睽下在飛機走道上小便。周圍乘客見狀出聲制止該名女乘客當眾脫褲的行為，不料她卻企圖與對方發生肢體衝突，甚至揚言要殺死對方。最後女子雖然因為群眾壓力將褲子穿上回到座位，但她仍然持續嚷嚷著要去廁所，直到廁所空出來這場鬧劇才得以告一段落。

哈特曼最後也在臉書發文中提到希望該名女子被捕並取消飛行資格，其他網友也在底下留言表示，「這個女的絕對是瘋了」、「簡直是噩夢」、「她真的應該被所有航空公司列入黑名單」。

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