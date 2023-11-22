悚！2歲童慘遭6公尺長巨蟒死纏 巡邏警「揮刀砍蛇」救命

巴西2歲男童在河邊玩耍時，遭一條6公尺長的蟒蛇纏住；示意圖。（路透）

2023/11/22 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名2歲男童在河邊玩耍，突然被1條20英尺（約6.09公尺）長蟒蛇纏住，家長聽到尖叫聲趕來，但仍救援不成，所幸附近剛好有巡邏員警，拿起開山刀砍死蟒蛇，才順利將男童救出。

據《鏡報》報導，事發於18日在巴西戈亞斯州（Goiás）的維森蒂諾波利斯（Vicentinópolis），當時幼童父母在附近工作，讓他在河邊玩耍消磨時間，不料，卻有一條20英尺（約6.09公尺）長的黃森蚺（Yellow Anaconda）冒出來緊緊纏住他，2歲男童驚慌痛得尖叫，引起父母的注意。

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父母狂奔趕來，發現孩子竟遭蟒蛇死纏，嘗試救援，但黃森蚺力氣太大救不成，只好大聲呼救，警方聞聲趕來，見幼童父親仍奮力救兒子仍無法成功，最終，警方持刀砍死蛇，奄奄一息2歲男童立即送往鄰近醫院治療。

警方與媒體透露，「家人聽到了孩子的尖叫聲，而剛好巡邏隊正在巡邏，意外聽到母親大聲呼救，而父親則試圖將遭大蛇纏繞的孩子，我們只是想救孩子，唯一的辦法就是殺死牠。」

據了解，黃森蚺也稱為巴拉圭水蚺，不但是南美洲南部特有的蟒蛇物種，也是世界上最大的蛇之一，牠是無毒蚺蛇，主要棲息在接近水源的地域或濕地，體型巨大且笨重，一般長到2公尺長時，體重已達25到30公斤，雖然行動不靈活，卻是世界上最強壯的蛇之一，能透過緊縮身體纏繞來殺死獵物。

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