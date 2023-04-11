厲害！少女抓「3.3公尺蟒蛇」頭部 冷靜搏鬥畫面曝光

16歲少女奧尼亞與父親丹尼爾合力將這隻3.3公尺蟒蛇裝入袋中。（圖擷取自「onyas_animal_adventures」Instagram，本報合成）

2023/04/11 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕好勇敢！美國佛州16歲少女徒手抓住鄰居後院1條約11英尺（3.3公尺）長蟒蛇頭部後，儘管蟒蛇身體緊緊纏繞在她的手臂上，卻未出現慌張神色，全程冷靜地與她的父親合作，最後順利將蟒蛇逐步移除並裝入袋子，成功解救鄰居，事發後少女的父親將整段過程錄製影片後上傳，消息曝光引起外界熱議。

綜合外媒報導，父親丹尼爾（Daniel Golightly）5日在IG發布一段影片，內容提及他與16歲女兒奧尼亞（Onya Lee-Golightly）於3日晚間從社區應用程式通知得知，某戶鄰居後院出現爬行動物，由於2人本身是爬行動物愛好者，因此決定上前查看。

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父女抵達鄰居後院後，發現1條身長約11英尺（約3.3公尺）蟒蛇躲在盆栽附近；公開影像可見，奧尼亞徒手迅速地抓住蛇頭，蟒蛇為了反擊利用身體開始緊緊繞住少女手臂，一旁的丹尼爾見狀緊急上前幫助，合力將蟒蛇的身體逐步繞開，經過約8分鐘後順利將蛇裝進袋子。

消息曝光後引不少網友討論，丹尼爾接受當地媒體採訪時透露，「這隻蟒蛇一度纏繞在我的手上，那個壓力與我這輩子所感受過任何東西都完全不同」，接著大讚女兒勇敢舉動「我從未見過年輕少女能這樣毫不畏懼抓蛇，連我自己看到當下都感到遲疑」。

丹尼爾說，女兒與自己皆沒有受傷，他笑說：「女兒比起自身是否有身體不適，似乎更擔心蟒蛇是否有受傷。」奧尼亞指出，希望透過在社群平台發布動物和爬行動物影片，幫助大眾克服對這些動物的恐懼。

許多網友看到影片後相繼留言，有人說「太勇敢了！她也沒有讓蛇受傷」、「真厲害！」、「年輕勇敢的小女孩」、「我下次家裡出現動物就找你們」。

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