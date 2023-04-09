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    可怕！連2天找到3具棄屍 一查發現主謀竟是12歲小學生！

    年僅12歲的阿特金斯因殺害3名年輕男女並棄屍遭逮捕。（圖翻攝自推特）

    年僅12歲的阿特金斯因殺害3名年輕男女並棄屍遭逮捕。（圖翻攝自推特）

    2023/04/09 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州日前發生一起驚悚殺人案，接連兩天在不同地方發現死法相同的年輕男女，經警方調查發現，主謀竟是正值就讀小學年紀的12歲男孩！

    根據《紐約郵報》報導，上月30日，佛州馬里昂縣（Marion County）有民眾在當地一條公路旁發現一具年輕女屍，嚇得趕緊報案處理。隔天（3/31）警方又在第一具女屍發現地點約半英里（約800公尺）外公路旁水溝發現一具男屍，並於該州非建制地區「奧克拉瓦哈區」（Ocklawaha）一輛汽車後車廂發現另一具女屍。

    據悉，前述3名死者均死於槍殺，目前已知2名女性受害者身分，分別為16歲的西爾弗內爾（Silvernail）及16歲的夸爾絲（Camille Quarles）；還有一名17歲男性受害者，尚不知其姓名。

    警方投入調查後，線索指向年僅12歲的阿特金斯（Christopher Atkins）、16歲的布魯頓（Tahj Brewton）及17歲的羅賓遜（Robert Robinson）。警方表示，在發現上述3具遺體前幾天，這3名被指控的兇嫌曾與3名死者一起犯下入室盜竊，目前掌握之證據顯示阿特金斯是主謀，警方懷疑可能是分贓時起殺機，但確切犯案動機仍有待釐清。

    阿特金斯與羅賓遜已於上週五（7日）被捕，馬里昂縣警方也公開此案主謀阿特金斯被戴上手銬的畫面，可以看到正值就讀小學年紀的阿特金斯一臉稚氣，身形瘦削。至於布魯頓仍在逃，警方已開出1萬美元（約新台幣30.4萬）懸賞令。警方透露，考慮到此案犯行重大，檢方正考慮將這些少年視為成年人審判。

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