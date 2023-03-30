嚇死！情侶下榻南非旅店被「臭水」滴到 抬頭驚見巨蟒爬行

女子巴法塔基斯與男友在南非克魯格國家公園薩塔拉休息營地休息時，房間天花板因不明原因突然「漏水」，2人抬頭一看發現竟有1隻巨蟒在內。（圖擷取自「@TheSAnews」推特）

2023/03/30 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕一對情侶前往南非旅遊時，選擇南非克魯格國家公園（Kruger National Park）的薩塔拉休息營地過夜，沒想到隔日下午房間天花板因不明原因突然「漏水」，2人抬頭一看發現竟有1隻巨蟒在內，緊急通知工作人員，事發後當局已緊急修剪靠近房間的樹木，使用鐵絲封住松鼠打開的小洞，指出已盡一切努力確保遊客安全。

綜合外媒報導，女子巴法塔基斯（Mica Bafatakis）與男友日前參觀南克魯格國家公園，並選擇薩塔拉休息營地過夜，沒想到隔日下午在房間休息時，忽然發現天花板開始漏水，甚至直接滴在男方腿上，察覺情況有異即刻通知營地接待櫃台。

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巴法塔基斯透露，2人返回房間想找出漏水原因，沒想到抬頭一看竟發現房內天花板內有1隻蟒蛇，2人當場嚇傻了，她推測這些滴下來的水應是蛇排出尿液，因這些水散發臭味。

克魯格國家公園得知情況後，即刻召集所有護林員，試圖捕獲這隻巨蟒，但花費2小時卻未果，因蟒蛇躲回天花板就消失蹤影。

克魯格國家公園發言人表示，這對情侶事後接受緊急安排入住其他房間，隔天也退房離開，事發後工作人員已修剪靠近遊客房間的樹木，並使用鐵絲封住被松鼠打開的小洞，由於國家公園是一個獨特的荒野環境，過去也曾發生過類似事件，但園方已盡一切努力確保遊客安全。

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