嚇死！情侶下榻南非旅店被「臭水」滴到 抬頭驚見巨蟒爬行
2023/03/30 14:13
〔即時新聞／綜合報導〕一對情侶前往南非旅遊時，選擇南非克魯格國家公園（Kruger National Park）的薩塔拉休息營地過夜，沒想到隔日下午房間天花板因不明原因突然「漏水」，2人抬頭一看發現竟有1隻巨蟒在內，緊急通知工作人員，事發後當局已緊急修剪靠近房間的樹木，使用鐵絲封住松鼠打開的小洞，指出已盡一切努力確保遊客安全。
綜合外媒報導，女子巴法塔基斯（Mica Bafatakis）與男友日前參觀南克魯格國家公園，並選擇薩塔拉休息營地過夜，沒想到隔日下午在房間休息時，忽然發現天花板開始漏水，甚至直接滴在男方腿上，察覺情況有異即刻通知營地接待櫃台。
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巴法塔基斯透露，2人返回房間想找出漏水原因，沒想到抬頭一看竟發現房內天花板內有1隻蟒蛇，2人當場嚇傻了，她推測這些滴下來的水應是蛇排出尿液，因這些水散發臭味。
克魯格國家公園得知情況後，即刻召集所有護林員，試圖捕獲這隻巨蟒，但花費2小時卻未果，因蟒蛇躲回天花板就消失蹤影。
克魯格國家公園發言人表示，這對情侶事後接受緊急安排入住其他房間，隔天也退房離開，事發後工作人員已修剪靠近遊客房間的樹木，並使用鐵絲封住被松鼠打開的小洞，由於國家公園是一個獨特的荒野環境，過去也曾發生過類似事件，但園方已盡一切努力確保遊客安全。