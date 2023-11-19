淪中國外交人質3年 加國商人控莫名捲入間諜案向政府求償

史佩弗（左）與康明凱（右）2018年12月被中國扣押為孟晚舟案的人質，歷經近3年磨難後，於2021年9月24日獲釋。（法新社）

2023/11/19 22:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟2018年12月遭加拿大政府逮捕後不久，中國政府也以從事危害國家安全活動為由，逮捕及扣押境內2名加國公民─前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）。據加拿大媒體報導，史佩弗近日爆料稱，兩人被捕的原因之一，是康明凱向美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭五國共組的「五眼聯盟」（Five Eyes）分享北韓情報。

在孟晚舟於2021年9月24日獲釋的消息傳出1小時後，與孟同時期「落網」、在中國被監禁近3年的康明凱和史佩弗，於同日獲釋。加拿大《環球郵報》18日報導，據未透露姓名消息人士透露，史佩弗獲釋2年多後，近日向加拿大政府求償數百萬加幣，原因是他在未知的情況下被捲入間諜活動。

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報導中說，史佩弗是一名試圖促進加拿大和北韓之間商業關係的顧問，也是少數與北韓獨裁者金正恩建立關係的西方人之一。史佩弗稱，他向康明凱分享了北韓資訊，但他不知道康明凱會把這些資訊透露給加拿大政府及五眼聯盟。

中國鷹派喉舌《環球時報》進一步提到，史佩弗表示曾經把在中國期間了解到的北韓方面的一些情報，分享給了曾經供職於加拿大外交部，但當時自稱已經離職並在一家國際關係智庫就職的康明凱。但康明凱和加拿大外交部仍然有聯繫，而且加拿大駐中國大使館一個專門從事情報工作的部門也將他視作情報資產，結果訊息最終傳遞給由美國控制的五眼聯盟情報網路。

《環球》指稱，這2名曾被中國逮捕的加拿大間諜，回國後鬧內訌；當年對這2人指控的罪名，前者是為境外刺探國家秘密、情報罪，後者是為境外刺探、非法提供國家秘密罪。加拿大政府一直否認中國對史佩弗、康明凱爾兩人進行間諜活動的指控。

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