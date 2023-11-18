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SpaceX「星艦」升空！ 成績超越第1次試飛

SpaceX於台灣時間18日晚間9點再次試射「星艦」。（擷取自spacex.com）

SpaceX於台灣時間18日晚間9點再次試射「星艦」。（擷取自spacex.com）

2023/11/18 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空探索科技公司（SpaceX）新一代太空飛行器「星艦」（Starship）於台灣時間18日晚間9點進行第2度試飛，稍早星艦升空後已成功超越首次試飛的成績。

有線電視新聞網（CNN）報導，SpaceX在美國當地時間17日上午7點左右再次進行試飛，星艦升空不久後即超越首次試飛的飛行最高高度40公里，並於飛行時間約2分50秒時脫離助推器，不過SpaceX於飛行時間達12分48秒時中斷了直播，無法得知後續情況。

號稱「史上最強大火箭」的星艦，今年4月份在美國德州的發射場進行首次試飛，但當天星艦飛行最高高度僅達40公里，升空後約4分鐘，就在墨西哥灣上空爆炸解體，而火箭發射台也因後座力遭受嚴重破壞。

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）表示，第1次試射失敗後，「星艦」陸續進行了逾1000次升級，他估計第2次試射成功率可達6成。

此外，為了改善推進器後座力過大，導致發射場被破壞的問題，SpaceX於發射台下方新增了被馬斯克稱為「超大超強鋼製蓮蓬頭」（massive super strong steel shower head）的水冷板塊，希望能避免慘況再次發生。

對於SpaceX與美國國家航空暨太空總署（NASA）來說，星艦試飛成功與否至關重要。NASA希望藉由星艦實踐阿提米絲計畫（Artemis program），讓人類重返月球與登上火星；SpaceX的目標則是要將人類送至其他星球定居，以防地球日後不再適合居住。

SpaceX新一代太空飛行器「星艦」今日試飛。圖為SpaceX員工與星艦的合影。（路透）

SpaceX新一代太空飛行器「星艦」今日試飛。圖為SpaceX員工與星艦的合影。（路透）

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