錫克教領袖在加拿大遭槍殺 杜魯道：追查印度特務涉案可能性

錫克教領袖尼賈爾在加拿大遇害，加拿大總理杜魯道18日在國會指出，加拿大政府正積極追查印度特務與尼賈爾之死的關聯與證據。（美聯社）

2023/09/19 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕錫克教運動領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）今年6月在加拿大卑詩省遭槍殺身亡，由於尼賈爾生前曾遭印度政府通緝，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）18日在加拿大國會指出，加拿大政府正積極追查印度特務與尼賈爾之死的關聯與證據。目前加拿大已經驅逐一名駐加拿大的印度情報單位負責人。

綜合外媒報導，加拿大是印度旁遮普邦（Punjab）以外，錫克教徒人口最多的國家，加拿大曾發生多次抗議活動，印度因此大表不滿。錫克教運動領袖尼賈爾主張錫克教徒應從印度旁遮普獨立，建立「哈利斯坦國」（Khalistan），並遭到印度政府通緝。

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今年6月18日，尼賈爾被發現在卑詩省錫克教寺廟停車場的一輛汽車內死亡，身上有明顯槍傷，由於尼賈爾是加拿大公民，此事件也觸發加拿大與印度的敏感神經。

杜魯道18日在加拿大國會指出：「任何外國政府涉入在加拿大領土謀殺加國公民，都是對我國主權的不可接受侵犯行徑。」杜魯道強調，他在日前G20峰會期間，已向印度總理莫迪告知此事，並指出加拿大安全部門在過去幾週以來，一直在積極追查印度特務與尼賈爾之死之間的關聯性與證據，加拿大政府將追究謀殺案兇手的責任，有必要採取一切必要手段。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）則表示，目前加拿大政府已經驅逐一名印度情報單位負責人，對此趙美蘭並沒有透露太多細節。

尼賈爾6月18日被人發現在一輛汽車內死亡，身上有明顯槍傷。（美聯社）

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