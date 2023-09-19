為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

錫克教領袖在加拿大遭槍殺 杜魯道：追查印度特務涉案可能性

錫克教領袖尼賈爾在加拿大遇害，加拿大總理杜魯道18日在國會指出，加拿大政府正積極追查印度特務與尼賈爾之死的關聯與證據。（美聯社）

錫克教領袖尼賈爾在加拿大遇害，加拿大總理杜魯道18日在國會指出，加拿大政府正積極追查印度特務與尼賈爾之死的關聯與證據。（美聯社）

2023/09/19 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕錫克教運動領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）今年6月在加拿大卑詩省遭槍殺身亡，由於尼賈爾生前曾遭印度政府通緝，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）18日在加拿大國會指出，加拿大政府正積極追查印度特務與尼賈爾之死的關聯與證據。目前加拿大已經驅逐一名駐加拿大的印度情報單位負責人。

綜合外媒報導，加拿大是印度旁遮普邦（Punjab）以外，錫克教徒人口最多的國家，加拿大曾發生多次抗議活動，印度因此大表不滿。錫克教運動領袖尼賈爾主張錫克教徒應從印度旁遮普獨立，建立「哈利斯坦國」（Khalistan），並遭到印度政府通緝。

今年6月18日，尼賈爾被發現在卑詩省錫克教寺廟停車場的一輛汽車內死亡，身上有明顯槍傷，由於尼賈爾是加拿大公民，此事件也觸發加拿大與印度的敏感神經。

杜魯道18日在加拿大國會指出：「任何外國政府涉入在加拿大領土謀殺加國公民，都是對我國主權的不可接受侵犯行徑。」杜魯道強調，他在日前G20峰會期間，已向印度總理莫迪告知此事，並指出加拿大安全部門在過去幾週以來，一直在積極追查印度特務與尼賈爾之死之間的關聯性與證據，加拿大政府將追究謀殺案兇手的責任，有必要採取一切必要手段。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）則表示，目前加拿大政府已經驅逐一名印度情報單位負責人，對此趙美蘭並沒有透露太多細節。

尼賈爾6月18日被人發現在一輛汽車內死亡，身上有明顯槍傷。（美聯社）

尼賈爾6月18日被人發現在一輛汽車內死亡，身上有明顯槍傷。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚！加拿大總理座機故障 滯留印度無法回國
2023/09/11 16:07

驚！加拿大總理座機故障 滯留印度無法回國
不滿錫克教抗議活動 莫迪向杜魯道表達嚴正關切
2023/09/11 05:45

不滿錫克教抗議活動 莫迪向杜魯道表達嚴正關切

經濟艙升等商務艙 給你奢華的飛行體驗
印度為抓他讓3000萬人斷網！錫克分離領袖遭逮捕
2023/04/23 20:21

印度為抓他讓3000萬人斷網！錫克分離領袖遭逮捕
印度使館遭分離主義者砸窗「換旗」 印外交部召見英大使抗議
2023/03/20 23:45

印度使館遭分離主義者砸窗「換旗」 印外交部召見英大使抗議

溫差大血管彈性易疲勞 腿酸腳麻、水腫抽筋
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播