不滿錫克教抗議活動 莫迪向杜魯道表達嚴正關切

2023/09/11 05:45

〔中央社〕印度今天發布聲明指出，總理莫迪於20國集團（G20）在新德里舉行高峰會期間，就加拿大出現針對印度的抗議事件，向加拿大總理杜魯道表達嚴正關切。

路透社報導，新德里長期以來對於加拿大境內錫克教抗議人士相當敏感。6月加拿大允許重現1984年時任印度總理英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）遭到貼身侍衛刺殺的花車遊行舉行，遭到印度批評。遊行的場景被認為是錫克教分離主義分子美化暴力。

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印度在聲明中指出：「他們提倡分離主義、煽動針對印度外交官的暴力行徑、破壞外交館舍，並且威脅加拿大境內印度社群和他們的禮拜場所。」

兩國關係依然緊張。儘管3個月前兩國才宣示目標於今年內就擬議的貿易條約達成初步協議，渥太華本月決定暫緩協商。莫迪（Narendra Modi）於G20峰會期間與諸多世界領袖進行雙邊會談，但是不包括跟杜魯道（Justin Trudeau）。

1984年6月，印度軍方在英蒂拉．甘地的命令下，進攻旁遮普省（Punjab）的錫克教聖地黃金寺（Golden Temple），逮捕主導獨立運動人士，並搜查據信藏在寺裏的武器，軍方經過24小時的激戰，控制了黃金寺。

這場軍事行動引發眾多錫克教徒憤怒，認為是針對錫克教的攻擊，許多錫克教士兵及公務員辭職抗議。同年10月31日，英蒂拉．甘地在官邸遭兩名錫克教貼身侍衛刺殺身亡。

加拿大境內擁有印度遮普省之外最多錫克教人口，並且發生許多抗議活動，引發印度不滿。

杜魯道在新德里期間曾在記者會中表示，加拿大將會永遠捍衛「言論自由、信仰自由和和平抗議」。

根據加拿大總理辦公室聲明，結束G20活動的加拿大代表團今天離開新德里時，專機發生技術故障，導致杜魯道一行行程延誤。在另行安排之前，代表團將會暫留印度。1120909

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