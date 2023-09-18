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澳洲女遭家中2羅威那犬攻擊 鄰居見慘狀嚇傻：只能看著她被咬

澳洲一名女子被家裡養的2隻羅威那犬攻擊，狂咬至重傷。（法新社）

澳洲一名女子被家裡養的2隻羅威那犬攻擊，狂咬至重傷。（法新社）

2023/09/18 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女子在家中突然遭到自己所飼養的2隻羅威那犬攻擊，鄰居聽到尖叫聲後，發現她遭到兩隻狗狂咬，趕緊幫忙報案，送醫發現手臂和腿部多處遭到嚴重咬傷，目前仍在接受治療。

《每日郵報》報導，事件發生於16日下午4時35分左右，一名住在澳洲珀思的女子皮爾（Nikita Pill）在家中被自己飼養的2隻羅威那犬攻擊，鄰居史賓賽（Bryn Spencer）表示，自己當時不斷聽到女子呼救聲，本來打算跳過圍欄去救人，但看到女子身上有2隻羅威那犬，且身上也沒有其他武器，只能拍打圍欄希望能夠嚇退狗。

史賓賽表示，雖然試圖拍打柵欄分散狗的注意力，但是2隻惡犬仍繼續攻擊，甚至把皮爾拖到後面。史賓賽說「我唯一能做的，只能看著她被2狗咬得四分五裂」，後來警方與醫護人員趕到，警方使用電擊槍仍無法阻止惡犬攻擊，最後只能對狗開槍。

重傷的皮爾目前在當地醫院接受治療，雖然生命情況穩定，但醫生仍需要進行手術才能保住她手臂，而被槍擊中的羅威那犬由於重傷，後來被安樂死，另外一隻羅威那犬則被帶到相關機構隔離，等待調查結果。

羅威那犬是原產於德國的一種大型狗品種，經常用來作為警衛犬和警察的警犬。由於性情無法預測，目前在西班牙、義大利、法國、葡萄牙、羅馬尼亞、烏克蘭、俄羅斯和以色列等多個國家，以及美國的許多州均被禁止飼養。

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