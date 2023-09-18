蘇利文會王毅 重申台海和平穩定重要性

白宮國家安全顧問蘇利文（左）16日至17日在地中海島國馬爾他，與中國外交部長王毅（右）舉行會談。（擷取自中國外交部官網）

2023/09/18 06:08

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和中國17日分別證實，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）16日至17日在地中海島國馬爾他，與中國外交部長王毅舉行會談。這是美中兩國高層官員最近一次會晤，可能為美國總統拜登和中國國家主席習近平在今年稍晚會面鋪路。白宮聲明指出，蘇利文在會中「強調台海和平穩定的重要性」。

蘇利文上次與王毅會面，是今年5月在奧地利維也納。在馬爾他長達12小時的會談中，路透引述美國高層官員的話報導，蘇利文針對中國協助俄羅斯在烏克蘭作戰，以及中國軍隊最近在台海的行動，向王毅表達關切。

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此外，官員透露，美方也發現中方有意恢復美中兩軍溝通的若干「些微」跡象。

白宮聲明表示，蘇利文和王毅針對美中關係、全球與區域安全議題、俄羅斯侵略烏克蘭和台灣海峽等，進行多輪「坦誠、實質性、建設性的」的對話；美方向中方強調台海和平穩定的重要性，雙方「承諾維持這項戰略溝通管道，並在未來幾個月…就關鍵領域實行更多高層交流與磋商」。

而根據中國外交部在官網發佈的聲明，王毅重申，台灣問題是「中美關係第一條不可逾越的紅線」；雙方同意保持高層交往，就亞太事務、海洋事務、外交政策舉行雙邊磋商。

值得注意的是，中國外交部在聲明中，是以「中共中央政治局委員、中央外辦主任」稱呼王毅，卻省略了王毅的外長職稱。王毅本應陪同國務院總理李強出席本月9日至10日的廿國集團（G20）峰會，卻未出席，傳聞習近平8月間參加南非舉行的金磚國家峰會時，王毅因安排不當，讓習出醜，被要求「在家寫檢討報告」。

關於拜登與習近平會面的時機，一般認為，最有可能的將是亞太經濟合作會議（APEC）11月在舊金山舉行的領袖峰會。但中國外交部15日宣布，王毅將不參加18日至23日的聯合國大會及相關活動，而是由國家副主席韓正出席，使得習近平11月參加APEC峰會面臨變數。

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