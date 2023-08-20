王毅是「紅二代」才回鍋外長？ 兩岸人士︰中共高層盛傳是周恩來私生子

中共官媒《環球人物》雜誌過去曾以封面人物報導王毅為什麼這樣紅，內文直敘「周總理對身邊工作人員的要求多嚴啊，錢嘉東就沒沾周總理一點光。錢是外交部普通一員，又哪有什麽光給王毅沾呢？倒是想說，王毅身上有周總理的某種遺風」。（圖取自中共官媒《環球人物》）

2023/08/20 13:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國前外交部長秦剛持續下落不明，中共中央外事辦主任王毅回鍋擔任外長，究竟王毅有何能耐能被習近平賦予重任？兩岸人士透露，高齡69歲王毅能夠打破「七上八下」規則高升外事辦主任，在秦剛「失事」後，又兼任外交部長，原因可能跟「紅二代」背景有關，現在中共高層圈盛傳王毅是周恩來的私生子。

據了解，王毅1953年出生於北京，文化大革命期間被迫在農場勞動。幾年後，他進入中國外交部當官，曾創下了多項「最年輕紀錄」，如最年輕的司長、最年輕的副部長，早年曾任中共駐日本大使，官場一路順遂。

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兩岸人士強調，王毅父親是誰至今成謎，王毅本人從未公開談及自己身世，去中國網站搜索王毅父親還會有病毒跑出來。過去我國安單位掌握的情資是，王毅能一路官運亨通，靠著是妻子錢韋的父親錢嘉東，因為錢嘉東當過周恩來的外事秘書。不過，這可能不是真正原因。

兩岸人士指出，據對岸台商傳回來的可靠消息，中共高層圈盛傳王毅是周恩來的兒子，尤其王毅那個的眉毛，跟周恩來眉宇之間頗有幾分神似。若王毅真的是周恩來兒子，那就是真真實實「紅二代」，不是靠岳父那種姻親關係，而是中國共產黨的紅色血脈。

他分析，王毅年紀接近70歲，按照中共「七上八下」規則，68歲就得退休，王毅還能當外事辦主任，現在仍是政治局委員，近期更回鍋當外交部長，顯見非比尋常。按常理，習近平應給其他人當外交部長機會，也可以就近培養外交班底，但習近平只要王毅這個老頭回任，可見習還是注重血統關係，寧願重用「紅二代」確保紅色江山。

中共前總理周恩來。（圖取自維基百科）

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