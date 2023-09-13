金磚峰會讓習近平出糗 中國外長王毅傳被勒令寫檢討報告

金磚國家峰會傳出發生一段小插曲，中國國家主席習近平隨身翻譯員被現場維安人員認為行跡可疑，強行攔住擋在門外，當時習近平多次回頭、甚至一度停下腳步，最終仍單獨進入會場。（圖擷取自Ｘ平台帳號@therealbuni）

2023/09/13 17:59

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國近來多位高官接連失蹤，引發各界關注，中共內部是否發生嚴重內鬥。旅美時事評論員秦鵬在《大紀元時報》發文指出，在中國領導人習近平一手提拔的親信外交部長秦剛被免職，國防部長李尚福失蹤逾2星期後，最新傳言指出，中國新任外交部長王毅也出事了，被勒令在家寫檢討報告。

習近平8月21日到24日出席南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會時，不僅無故缺席工商論壇，引起各界議論，習近平進入峰會現場時，貼身翻譯遭安全人員強勢擋住，並立即關上會場大門，習近平原本抬頭大步行的姿態開始變得凌亂，在小走幾步後直接停下，愣在原地數秒，呈現少見的失措模樣。

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曾任職中國外交部和美國聯邦參議院的民主運動人士、哈德遜研究所客座研究員韓連潮，9月12日在社群媒體X（推特前身）發文提問：「『王毅會出事嗎』，今天早上收到一老友發來的信息，說是王毅在居家寫檢討，他未陪同李強參加G20（20國集團

峰會）的確詭異，最近又確認不來參加聯合國大會，中共暗箱操作益發黑暗，外界怎麼瞎猜都不為過。總之，好戲連台，我們也藉此偷著樂一下。」

根據韓連潮貼文所附圖片，上面寫道：「有網傳王毅最近被居家寫檢查，因為在隨習出訪（譯按：金磚國家峰會）期間出了差錯，所以李強這次出訪陪同人員只有吳政隆（譯按：中國國務院祕書長），出席G20這麼重要的外事活動，沒有外長陪同是極為罕見的。另外退休多年的原外長李肇星近日重新披掛出陣，參加重要外事活動，說明外交部門已經無人被習信任。」

此外，《華爾街日報》9月13日報導，知情人士透露，王毅將缺席定於9月19日開始的聯合國大會，並計劃派遣中國國家副主席韓正出席9月19日的聯合國年度政府領導人大會，為習近平11月出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會的計劃增添了一個變數。因為，中共國家副主席，在很大程度上只是一個象徵性的、禮儀性的職務。

針對這個變故，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）9月11日說：「我會讓中國政府來表態，王毅下週是否參加聯大。但話雖如此，無論是聯大還是聯大之後年底前某個時機，我們仍然期待布林肯國務卿能夠在美國接待外交部長王毅。」

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