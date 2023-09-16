台灣PLUS東京開幕！日華懇會長拜霞海城隍爺 祈求台日平安

文化總會舉辦的「TAIWAN PLUS 」16日在東京上野公園開幕，文總副會長鄭麗君（後排中）、駐日代表謝長廷（後排左3）、日華懇會長古屋圭司（後排左2）及日台交流協會理事長谷崎泰明（後排右3）、自民黨青年局代理局長藤原崇眾議員（後排右2）等人出席開幕式。（記者林翠儀攝）

2023/09/16 20:44

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕文化總會舉辦的「TAIWAN PLUS 」16日在東京上野公園開幕，即使東京的初秋異常炎熱，仍擋不大批日本民眾頂著大太陽進場逗熱鬧，今年兩天的活動可望破去年20萬人次入場的記錄。日華議員懇談會會長古屋圭司、日台交流協會理事長谷崎泰明等人，在駐日代表謝長廷和文化總會副會長鄭麗君的陪同下，參拜了首次「出差」來日本的霞海城隍爺，祈求台日和平、友誼持續升溫。

文總TAIWAN PLUS今年舉辦第4屆，鄭麗君說，過去3屆的進場人數從5萬、8萬到20萬人次，其實也代表過去幾年台日友誼持續升溫，期待這屆能持續破紀錄。謝長廷說，TAIWAN PLUS已經成為上野公園的夏季風景之一，雖然疫情期間和疫情後，日本各地都有舉辦「台灣祭」活動，主要以台灣美食為主，但TAIWAN PLUS還結合文化、設計、特產品、美食和音樂，可讓日本民眾深入了解台灣。

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今天上午一開場就湧進了大批日本民眾，很多攤位大排長龍，尤其是今年的市集首度推出的台灣十大伴手禮展，產地直送東京，知名的「陳耀訓蛋黃酥」更在開賣半小時內被秒殺一空。古屋圭司參觀攤位時也品嘗了一顆，直呼「實在太好吃了」，他還聽說這款蛋黃酥，即使在台灣也是很難買到，笑著說，「我這樣一大口吃完，不曉得會不會引起爆動」。

古屋圭司帶領的跨黨派議員團體「日華懇」，已經成為推動台日友誼深化的金字招牌，日前岸田內閣改組，有多名日華懇議員入閣，其中最具指標性的，就是日華懇事務局長木原稔出任防衛相，古屋難掩興奮之情說，「這對台灣應是一件好事」。古屋今天在致辭時自詡「日台親善應援團長」，他在受訪時也透露，今年將繼續率團參加台灣雙十節的國慶遊行，人數將從去年的20人，倍增到40人以上，敬請大家期待，他也和鄭麗君相約「下個月見」。

開幕儀式結束後，謝長廷和鄭麗君陪同古屋圭司、谷崎泰明及自民黨青年局代理局長藤原崇眾議員等人參觀洪瑞珍三明治、國發會地方創生、台北霞海城隍廟、台灣精品、台灣啤酒、台灣伴手禮等展區。其中，台北霞海城隍廟城隍爺和夫人，今年首次「出差」到上野坐鎮，眾人也入內參拜祈求台日和平、友誼持續升溫，謝長廷解說台灣拜拜的習俗，也解釋城隍爺和月下老人，一個是治安一個是國家安全，城隍爺專門抓壞人，讓古屋覺得很神奇。

參與今天開幕式的來賓包含駐日代表謝長廷、文化總會副會長鄭麗君、祕書長李厚慶、日華議員懇談會會長古屋圭司眾議員、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、自民黨青年局代理局長藤原崇眾議員、東京都議會議員小礒明、農業部次長陳添壽、國發會主委龔明鑫、駐日文化中心主任王淑芳、觀光署東京事務所所長鄭憶萍、原民會處長宋麗茹、誠品總經理李介修、台灣貿易中心東京事務所所長鄧之誠等，並由樂團宇宙人、旮亙樂團帶來開幕演出。

華懇會長古屋圭司（前右）品嘗台灣知名蛋黃酥，直呼真是太好吃了。（記者林翠儀攝）

台北霞海城隍爺和城隍爺夫人首次到東京出差。（記者林翠儀攝）

日華懇會長古屋圭司（左1）和日台交流協會理事長谷崎泰明（左2）向台北霞海城隍爺祈求台日和平、友好。（記者林翠儀攝）

「TAIWAN PLUS 」在東京上野公園開幕，許多日本民眾頂著大太陽湧入會場。（記者林翠儀攝）

阿美族樂團「旮亙樂團」在開幕式中演出，以阿美族語唱出「台灣加油！日本加油！」。（記者林翠儀攝）

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