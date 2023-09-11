俄國北韓都證實 金正恩已乘車前往俄羅斯 將與普廷會面

距上次2019年北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普廷會面之後，根據外媒報導兩人將在明天（12日）於俄國城市會見。此為2019會面照片。（美聯社檔案照）

2023/09/11 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮與北韓官媒於今日證實，北韓領導人金正恩已搭乘其專用列車駛往俄國，將與俄國總統普廷會面，西方各國擔憂北韓提供軍武予俄國用於俄烏戰爭。

綜合外媒報導，金正恩今（11日）搭乘裝甲列車前往北韓東北邊境，可能在週二（12日）於俄國遠東城市「符拉迪沃斯托克」（Vladivostok，海參崴）舉行會談。在今天早前俄國的一家通訊社《國際文傳電訊社》報導，稱金正恩將在未來幾天訪問俄羅斯遠東城市；而美國白宮在上週表示俄國正尋求北韓出售更多砲彈，以利維持該國國防基礎。

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美國總統國家安全顧問傑克·蘇利文（Jake Sullivan）對此表示，北韓將為提供軍武予俄國「付出代價」。而北韓先前也因軍售俄國非官方武裝軍隊瓦格納（Wagner）遭到國際譴責，西方國家表示北韓與俄國間的任何軍售行為都將違反聯合國安全理事會（安理會）之決議。

而兩人的會面將可能在年度的東方經濟論壇（the Eastern Economic Forum）上舉行，地點預計在符拉迪沃斯托克的遠東聯邦大學。北韓與俄國正積極加強雙方的國防與經濟合作，以求抵抗日益遽增的國際孤立。

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