中生在日撿到錢包討數萬當報酬 遭拒惱羞：當中國人要飯的？

中國一名留學生近日在日本車站撿到錢包，向站務人員討要報酬，得知只能拿到約4元新台幣，氣得PO文公審。（圖翻攝自抖音）

2023/09/10 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕一名在日本留學的中國學生，近日在一處車站內撿到錢包，隨後送交站務人員，但要求皮包內所有財物的5%到20%的金錢作為報酬，遭站務人員拒絕，該名中生覺得受到侮辱，事後竟拍片PO網公審，惱羞表示「當中國人要飯的？」引發熱議。

一名中國留學生本月7日在抖音PO影片 表示，當天他在東京新橋車站撿到一個錢包，當下翻看內容物，發現裡面有少量現金、信用卡、銀行提款卡、交通卡和林林總總證件，接著他就將皮夾送到車站接待中心。

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原PO將錢包交到站務人員手上時，開始索要撿到失物的報酬時，站務人員表示錢包內有50日圓（約新台幣11元），所以他只能拿到10多日圓作為報酬，中生開始爆氣，自覺受到侮辱。

原PO惱羞表示，「日本有個很奇怪的法律，就是撿到物品與錢可以申請與之同等價值的5%至20%。我送去錢包時，站台人員笑臉相迎，但我要補償時，幾乎所有的人都變臭臉......如果不是學校催費，我也不會要這補償。站務人員很兇的跟我說，錢包裡有50日圓左右，你可以得到10幾塊錢，哈哈哈！真是拿中國人當要飯的！我可以得到不到1塊錢人民幣（約新台幣4元），奇恥大辱！」

他接著說：「錢包裡的信用卡最少30萬（約新台幣6.5萬）額度，很多日本當地人甚至都有80萬（約新台幣17.4萬）甚至100萬（約新台幣21.7萬）的信用卡，還不包括銀行卡的錢，以及一些交通卡等等，日本人交通月票很多都價值1、2000人民幣（約新台幣4370元~8740元）......」。

原PO透露，他還向站務人員放話稱，「如果我將這事發網上，可能會有5億到6億人知道這件事」。他繼續說道：「真覺得被侮辱了......這樣對待我，以後誰還做善事。」

這段影片曝光後隨即引發熱議，不過大多數中國網友都看不下去，痛批「可以不要丟中國人的臉嗎」、「你連信用卡額度都算？到底多想要錢」、「你知道你這篇被翻譯出去了嗎？為啥盡做一些蠢事都中國人臉？」、「我以為是日本因為你是中國人看不起你，但看完之後，我挺日本站務人員」、「你是真牛阿，還敢大言不慚說是做善事」。

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