又是中國留學生！ 只因一句「我們不一樣」 氣瘋想毆打台灣人

近期在日本當地傳出一名赴日就讀語言學校的中國人，只因課堂上被台灣女學生說一句「我們不一樣」，就崩潰氣瘋到揚言要動手教訓對方。（歐新社資料照、法新社資料照，本報合成）

2023/04/24 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕前往海外的中國留學生不乏許多抱持仇視他國民族、歷史的小粉紅，近年更是頻傳他們藉著留學期間，四處惹事生非。近期在日本當地就傳出，一名赴日就讀語言學校的中國人，只因課堂上被台灣留學生說一句「我們不一樣」，就崩潰氣瘋到揚言要動手教訓對方，玻璃心碎的野蠻言行立即在網上引起眾人撻伐。

這名野蠻的中國留學生，19日在自己的中國抖音帳號「星星」上PO文，先是提到自己今年到日本就讀語言學校，並被分配到總計16人的班級，還明指班上的中國人只有他1名，台灣人則有2名。接著他表示，因為日本一直以來都會將「台灣」和「中國」區分開來，讓他很煩躁，並用課餘時間不斷向其他國家同學強調「台灣是中國的」。

請繼續往下閱讀...

他又提到，當天上課時老師要求大家，去找與自己是「不同國家」的同學詢問對方國家的特色，其他人都找到了詢問對象，就他還未找到，接著一名台灣女學生朝他走來，他立即向對方連說2次「我們一樣，老師說不可以」，不過這名台灣女學生竟笑著對他說「我們不一樣」，然後便轉身找其他國家的同學。

也因為聽到這句話，瞬間讓他整個人崩潰氣瘋，並在文中指稱台灣女學生跟他一樣說著中文、寫著同樣的漢字，接著憤怒痛罵，「舔著臉和我說我們不一樣！真想上去抽他兩個大嘴巴（指搧巴掌）......MD社會主義救了她！」。

該文一出，立即引起大批網友議論，而該名中國留學生這番玻璃心碎的言論，也大量被轉載到臉書、噗浪、Twitter、YouTube等社群平台，甚至引起知名反共人士張堯、「八炯」溫子瑜和專欄作家粘迪舜等人關注。不少網友表示，「野蠻人跟文明人本來就不同國的」、「還以為是舊時代長輩，說不過就想打巴掌教訓別人」、「意見不同就想搧對方耳光，果然中國來的都一樣習性」。

事後，文中的當事台灣女學生，也在推特上跳出來回覆廣大網友，直言表示自己不認為回應那名中國留學生是什麼「神回覆」，只是單純發自內心的「陳訴事實」，也意外對方竟為此氣到PO文。此外，她還溫和表示，「他們會有這樣的想法不是他們的錯，是他們受到的教育影響的，但果然還是讓人覺得很不舒服」。

我好像就是當事人…時間、上課內容跟對話內容都對得上，人數也差不多（我們班15人，加老師16人）

不過我完全不覺得自己是神回覆，當下我只是在陳訴事實而已，還用日文回應他完全不一樣

（那首什麼我們不一樣的歌我只有在一些店家聽過，不熟，所以也沒聯想到那邊）

倒是沒想到那位中國同學會氣到發文 — リトルデーモン鏡雨 （@scy0623） April 22, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法