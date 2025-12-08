為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本青森深夜規模7.6強震 「天搖地動」將近1分鐘 駭人影片曝光

    2025/12/08 23:30 即時新聞／綜合報導
    青森縣民眾在社群平台PO出地震發生後住家物品被震到東倒西歪的慘狀。（圖翻攝自X平台）

    青森縣民眾在社群平台PO出地震發生後住家物品被震到東倒西歪的慘狀。（圖翻攝自X平台）

    日本本州最北部的青森縣，外海8日晚間11點15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生芮氏規模7.6強震。當地民眾隨後在社群平台PO出地震發生後住家物品被震到東倒西歪的慘狀，還有人分享地震當下天搖地動的監視器影片。

    根據日本氣象廳資訊，日本時間8日晚間11點15分（台灣時間8日晚間10點15分），青森縣東海岸附近發生芮氏規模7.6、震源深度僅50公里的淺層強震，青森縣最大震度達6強，周邊的北海道、岩手縣、宮城縣多地震度也達6弱、5強、5弱。

    氣象廳已針對北海道中部太平洋沿岸、青森縣太平洋沿岸及岩手縣發布海嘯警報，疾呼當地居民盡速撤離。第一波海嘯即將抵達，預估浪高達3公尺。

    日本東北電力公司指出，這起地震已造成青森、岩手合計約4200家住戶停電；JR東日本表示，東北新幹線福島到新青森站區間，駛往上下行線的列車暫時停駛，暫時無法預計何時恢復運行。JR北海道則說，所有列車都暫停。

    地震發生後，不少當地民眾馬上在X平台分享慘況，可以看到自宅家具、超商貨架商品被震到七零八落。還有人PO出地震當下的監視器影片，可以看到鏡頭君上下左右強烈搖晃，前後4、50秒，持續非常久的時間。

    據《NHK》報導，青森縣東南部八戶市感受震度6級以上，一間旅館通報有多人受傷，旅館工作人員表示已將傷者送醫。另外，日本核燃料有限公司（JNFL）表示，目前已派員去位於青森縣六所村的乏核燃料後處理廠做檢查，看看是否有因地震造成任何異常狀況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播