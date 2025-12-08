日本青森深夜規模7.6強震 「天搖地動」將近1分鐘 駭人影片曝光

青森縣民眾在社群平台PO出地震發生後住家物品被震到東倒西歪的慘狀。（圖翻攝自X平台）

日本本州最北部的青森縣，外海8日晚間11點15分（台灣時間8日晚間10點15分）發生芮氏規模7.6強震。當地民眾隨後在社群平台PO出地震發生後住家物品被震到東倒西歪的慘狀，還有人分享地震當下天搖地動的監視器影片。

根據日本氣象廳資訊，日本時間8日晚間11點15分（台灣時間8日晚間10點15分），青森縣東海岸附近發生芮氏規模7.6、震源深度僅50公里的淺層強震，青森縣最大震度達6強，周邊的北海道、岩手縣、宮城縣多地震度也達6弱、5強、5弱。

氣象廳已針對北海道中部太平洋沿岸、青森縣太平洋沿岸及岩手縣發布海嘯警報，疾呼當地居民盡速撤離。第一波海嘯即將抵達，預估浪高達3公尺。

日本東北電力公司指出，這起地震已造成青森、岩手合計約4200家住戶停電；JR東日本表示，東北新幹線福島到新青森站區間，駛往上下行線的列車暫時停駛，暫時無法預計何時恢復運行。JR北海道則說，所有列車都暫停。

地震發生後，不少當地民眾馬上在X平台分享慘況，可以看到自宅家具、超商貨架商品被震到七零八落。還有人PO出地震當下的監視器影片，可以看到鏡頭君上下左右強烈搖晃，前後4、50秒，持續非常久的時間。

據《NHK》報導，青森縣東南部八戶市感受震度6級以上，一間旅館通報有多人受傷，旅館工作人員表示已將傷者送醫。另外，日本核燃料有限公司（JNFL）表示，目前已派員去位於青森縣六所村的乏核燃料後處理廠做檢查，看看是否有因地震造成任何異常狀況。

