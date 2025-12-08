為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美駐丹麥大使首訪 格陵蘭外長：與美國合作需重建互信

    2025/12/08 23:24 中央社
    美國新任駐丹麥大使霍爾里（見圖）本週首次造訪格陵蘭，將在格陵蘭首府努克（Nuuk）與格陵蘭及丹麥官員會面。（擷取自YouTube）

    美國新任駐丹麥大使霍爾里（見圖）本週首次造訪格陵蘭，將在格陵蘭首府努克（Nuuk）與格陵蘭及丹麥官員會面。（擷取自YouTube）

    美國總統川普有意買下格陵蘭，引發美國與丹麥關係緊張，值此之際，美國新任駐丹麥大使霍爾里本週首次造訪格陵蘭，將在格陵蘭首府努克（Nuuk）與格陵蘭及丹麥官員會面。

    路透報導，格陵蘭是丹麥的半自治領土，自從川普（Donald Trump）重新提出將格陵蘭從丹麥手中奪走的想法以來，丹麥與長期盟友─美國的關係便出現裂痕。

    根據格陵蘭大報「鞍山週報」（Sermitsiaq）報導，霍爾里（Kenneth Howery）在努克告訴記者：「這些年來，我們取得許多成就，特別是在過去5年。我們還可以做得更多。我們希望為把北極當作家園的人，撐起一個強大、安全且繁榮的未來。」

    一旁的格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）則表示，美國對格陵蘭的相關言論引發當地居民不安，有必要與美國坦誠對話。她說：「我國和美國基於共同利益合作了80年。現在需要重建互信，以便我們能夠繼續保持良好的合作關係。」

    根據美聯社引述的格陵蘭外交與科學部聲明，美國與格陵蘭官員將在今天開始的「聯合委員會」會議中，討論「一些重要領域」的合作。另一場「常設委員會」會議則有丹麥政府參與。

    聯合委員會及常設委員會的會議由格陵蘭與美國輪流舉辦，格陵蘭政府6日指出，這些會議是民間及軍事合作的論壇，而雙方之間的軍事合作包括美軍駐紮在格陵蘭這個戰略島嶼。

    華府方面主張，從歐洲至北美洲的最短路線會經過格陵蘭，格陵蘭對美國安全以及部署彈道飛彈預警系統至關重要。

    丹麥外交部拒絕評論參與會議的丹麥官員名單。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播