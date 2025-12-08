為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本青森縣外海7.6地震 第一波海嘯抵達

    2025/12/08 23:40 中央社
    日本青森縣東方外海今晚發生規模7.6地震，目前青森縣太平洋沿岸港口觀測到第一波海嘯，高度40公分，日本媒體在透過各種平台向民眾發出海嘯警戒。（法新社）

    日本青森縣東方外海今天晚間11時15分（台北晚間10時15分）發生規模7.6地震，震源深度50公里，青森縣八戶市觀測到最大震度6強。目前青森縣太平洋沿岸港口觀測到第一波海嘯，高度40公分。

    北海道太平洋沿海中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣等地區發布海嘯警報，預測高度3公尺。青森縣太平洋沿岸Mutsu小川原港在晚間11時43分觀測到高度40公分海嘯。

    北海道太平洋沿岸東部、太平洋沿岸西部、青森縣日本海沿岸、宮城縣、福島縣等地發布高度1公尺的海嘯注意報。

    電視新聞主播不斷以堅定口吻呼籲民眾立刻前往避難，字幕輪番以英文、日文傳達EVACUATE（避難）、TSUNAMI（海嘯）等重要訊息。從電視轉播畫面可看到，北海道港口地區似乎冒出白煙，不清楚是否因為地震引發火災。

    主播也提醒，由於地震發生在深夜，後續可能發生餘震，請正在利用暖爐取暖的民眾特別留意安全。

