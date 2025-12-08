為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    邊境衝突再起！泰國指控柬埔寨擬以中國製火箭砲攻擊平民

    2025/12/08 23:52 國際新聞中心／綜合報導
    泰國軍方指控柬埔寨可能利用中國製PHL-03火箭砲，攻擊民用機場與醫院。（取自微博）

    泰國軍方指控柬埔寨可能利用中國製PHL-03火箭砲，攻擊民用機場與醫院。（取自微博）

    泰國和柬埔寨再次爆發邊境衝突，泰國空軍8日出動F-16戰機空襲柬埔寨。泰軍官員表示，空襲鎖定柬軍部署長程火砲的軍事設施，因為監偵情資顯示，包括中國製型號在內的火箭砲，可能被用來攻擊平民區。

    泰柬兩國爆發自7月那場5天衝突以來最激烈的交火，雙方互指破壞由美國總統川普與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋的停火協議。

    路透報導，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，此次空襲目標為彈藥庫，包括火箭彈存放設施。根據武器動向與射程研判，柬方可能動用俄羅斯製BM-21與中國製PHL-03火箭砲，攻擊1座省級民用機場與1所公立地區醫院。

    蘇拉桑表示，「情報顯示已有人試圖鎖定這些設施的座標」，但未進一步說明細節。

    路透無法獨立查證泰國空軍出動的實際效果。柬埔寨國防部發言人也未立即回覆查詢。柬國此前否認曾以平民設施為攻擊目標。

    在7月那場造成至少48人喪生、約30萬人短暫流離失所的衝突中，泰國軍方指控柬埔寨曾向平民區發射BM-21火箭砲，並警告PHL-03也可能被部署。

    此前未曾有報導提及PHL-03火箭砲的潛在威脅。根據美國軍事資料庫，PHL-03可發射射程70至130公里的導引或非導引火箭，BM-21射程則為15至40公里。

    英國「國際戰略研究所」（IISS）的資料顯示，相較於泰國軍力，柬埔寨軍力規模小得多，現有約48套BM-21多管火箭系統，PHL-03只有6套。

    中國近期首度證實，PHL-03長程火箭砲已具備攻擊100公里外、在海上移動的艦艇的能力。央視公布的演訓畫面顯示，PHL-03火箭砲成功命中150公里外的漂浮目標，顯示這類原本被視為只對陸上目標攻擊的陸基火箭砲，正被納入反艦作戰、奪島作戰和「斬首式打擊」等任務中。

    2004年服役的PHL-03火箭砲是解放軍火箭砲部隊的主力，部署量達數百輛。升級型「PHL-191」箱式火箭砲則於2019年服役，採模組化設計，可使用多種彈藥，包括戰術彈道飛彈和反艦飛彈，射程可達500公里，精度更高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播