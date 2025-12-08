邊境衝突再起！泰國指控柬埔寨擬以中國製火箭砲攻擊平民

泰國軍方指控柬埔寨可能利用中國製PHL-03火箭砲，攻擊民用機場與醫院。（取自微博）

泰國和柬埔寨再次爆發邊境衝突，泰國空軍8日出動F-16戰機空襲柬埔寨。泰軍官員表示，空襲鎖定柬軍部署長程火砲的軍事設施，因為監偵情資顯示，包括中國製型號在內的火箭砲，可能被用來攻擊平民區。

泰柬兩國爆發自7月那場5天衝突以來最激烈的交火，雙方互指破壞由美國總統川普與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）斡旋的停火協議。

路透報導，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，此次空襲目標為彈藥庫，包括火箭彈存放設施。根據武器動向與射程研判，柬方可能動用俄羅斯製BM-21與中國製PHL-03火箭砲，攻擊1座省級民用機場與1所公立地區醫院。

蘇拉桑表示，「情報顯示已有人試圖鎖定這些設施的座標」，但未進一步說明細節。

路透無法獨立查證泰國空軍出動的實際效果。柬埔寨國防部發言人也未立即回覆查詢。柬國此前否認曾以平民設施為攻擊目標。

在7月那場造成至少48人喪生、約30萬人短暫流離失所的衝突中，泰國軍方指控柬埔寨曾向平民區發射BM-21火箭砲，並警告PHL-03也可能被部署。

此前未曾有報導提及PHL-03火箭砲的潛在威脅。根據美國軍事資料庫，PHL-03可發射射程70至130公里的導引或非導引火箭，BM-21射程則為15至40公里。

英國「國際戰略研究所」（IISS）的資料顯示，相較於泰國軍力，柬埔寨軍力規模小得多，現有約48套BM-21多管火箭系統，PHL-03只有6套。

中國近期首度證實，PHL-03長程火箭砲已具備攻擊100公里外、在海上移動的艦艇的能力。央視公布的演訓畫面顯示，PHL-03火箭砲成功命中150公里外的漂浮目標，顯示這類原本被視為只對陸上目標攻擊的陸基火箭砲，正被納入反艦作戰、奪島作戰和「斬首式打擊」等任務中。

2004年服役的PHL-03火箭砲是解放軍火箭砲部隊的主力，部署量達數百輛。升級型「PHL-191」箱式火箭砲則於2019年服役，採模組化設計，可使用多種彈藥，包括戰術彈道飛彈和反艦飛彈，射程可達500公里，精度更高。

