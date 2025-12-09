黃國昌「防火牆」崩塌 詹凌瑀：柯文哲虧「快被抓去」根本神預言

詹凌瑀今指出，黃國昌總是高舉道德大旗咆哮別人，結果自己的「防火牆」現在看起來正在一塊塊崩塌，「難怪柯文哲會說你快被抓去」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌風波不斷，鏡週刊今報導，黃國昌一名「姻親表弟」奉命代辦存款作為凱思國際資本，視同凱思負責人李麗娟以外的第二道防火牆。媒體人詹凌瑀今（9）日發文指出，黃國昌總是高舉道德大旗咆哮別人，結果自己的「防火牆」現在看起來正在一塊塊崩塌，「難怪柯文哲會說你快被抓去」。

詹凌瑀提到，前幾天柯黃一同直播，柯文哲虧黃國昌「覺得你一副快被抓去的樣子」，但今天週刊爆料後，發現柯文哲根本是神預言、話中有話。詹凌瑀表示，資本額1500萬的「凱思國際」，負責人竟然只是岳家安親班的老師，一位安親班老師又是哪來的千萬資本？原來是黃國昌老婆的表弟捧著「現金」去存的。而最諷刺的是，黃國昌的「大帳房」李光昕早在9月底就緊急飛往香港轉進中國，至今未歸，這劇本跟柯文哲的「橘子」簡直是同一個模子刻出來的。

詹凌瑀指出，黃國昌嘴巴喊著居住正義，但自己卻住在仁愛路的上億豪宅裡；嘴巴喊著要查弊案，結果小姨子的公司緊急解散、帳房潛逃。詹質疑：「更可笑的是黃國昌最近急著要修法刪除『勾串滅證』的羈押要件，原來這都是在為自己鋪路嗎？」

詹凌瑀喊話：「黃國昌，不要再躲在安親班老師背後了。當你的斷點變成焦點，當你的親戚變成共犯，你那張正義凜然的面具，還戴得住嗎？難怪柯文哲會說你快被抓去，畢竟在搞人頭公司這方面，你們看起來還真是『惺惺相惜』啊！」

