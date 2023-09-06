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工人困巨型烤箱 拍打鐵壁求救「皮膚黏滿牆面」 慘遭活活烤死

英國一家皮艇工廠發生了一起悲慘的工安意外，一名工人在高溫的情況下求救，導致皮膚沾黏在牆壁上。示意圖，與本文無關。（資料照）

英國一家皮艇工廠發生了一起悲慘的工安意外，一名工人在高溫的情況下求救，導致皮膚沾黏在牆壁上。示意圖，與本文無關。（資料照）

2023/09/06 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國一家皮艇工廠發生了一起悲慘的工安意外。當時一名工人在烤箱內進行塑膠清理工作，但另一名同事未注意到該工人在清潔，而啟動了烤箱，導致內部溫度急速升高，這位工人在絕望的情況下試圖求救，導致皮膚沾黏在高溫的牆壁上，最終無法逃離烤箱的火海，留下了令人痛心的場景。

根據《鏡報》報導，這起慘劇發生在2010年12月英格蘭柴郡（Cheshire）的一間皮艇製造廠。事發當天，54歲的工廠作業員卡特羅（Alan Catterall）被指派進入烤箱內部，以清理殘留的塑膠，在他開始工作後，另一名同事佛朗西斯（Mark Francis）無意中啟動了烤箱，但他並未注意到烤箱內有人。

當烤箱內部溫度急劇上升時，卡特羅才察覺到異常，但此時烤箱已被上鎖，無法從內部打開，他試圖用一旁的鐵棍敲打內部牆壁，以引起其他同事的注意，但由於工廠內部太吵雜，無人發現他受困，直到烤箱冒出濃煙，在場同事才驚覺不對勁，而卡特羅已活生生的被烤死。

根據現場調查，烤箱內部溫度達到足以使卡特羅用以求生的鐵棍融化，而他的皮膚則因不斷敲打牆壁而沾黏在烤箱內部的牆面上，使得他以極為痛苦的方式死亡。

卡特羅的妻子珀爾（Pearl）也在同一間工廠工作，她對此事感到極度悲痛，同時也對工廠公司提出指控，認為工廠缺乏正確的安全防護措施。儘管事故造成了極大的悲劇，但她表示願意原諒佛朗西斯的過失，並希望這起事件能引起更多人對工安措施的關注。

最終，該橡皮艇工廠被判企業過失殺人罪，並被罰款20萬英鎊（約新台幣803萬），而當時60歲的公司董事彼得（Peter Mackereth）也因此被判處監禁9個月。

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