工人困巨型烤箱 拍打鐵壁求救「皮膚黏滿牆面」 慘遭活活烤死

2023/09/06 23:01

〔即時新聞/綜合報導〕英國一家皮艇工廠發生了一起悲慘的工安意外。當時一名工人在烤箱內進行塑膠清理工作,但另一名同事未注意到該工人在清潔,而啟動了烤箱,導致內部溫度急速升高,這位工人在絕望的情況下試圖求救,導致皮膚沾黏在高溫的牆壁上,最終無法逃離烤箱的火海,留下了令人痛心的場景。

根據《鏡報》報導,這起慘劇發生在2010年12月英格蘭柴郡(Cheshire)的一間皮艇製造廠。事發當天,54歲的工廠作業員卡特羅(Alan Catterall)被指派進入烤箱內部,以清理殘留的塑膠,在他開始工作後,另一名同事佛朗西斯(Mark Francis)無意中啟動了烤箱,但他並未注意到烤箱內有人。

當烤箱內部溫度急劇上升時,卡特羅才察覺到異常,但此時烤箱已被上鎖,無法從內部打開,他試圖用一旁的鐵棍敲打內部牆壁,以引起其他同事的注意,但由於工廠內部太吵雜,無人發現他受困,直到烤箱冒出濃煙,在場同事才驚覺不對勁,而卡特羅已活生生的被烤死。

根據現場調查,烤箱內部溫度達到足以使卡特羅用以求生的鐵棍融化,而他的皮膚則因不斷敲打牆壁而沾黏在烤箱內部的牆面上,使得他以極為痛苦的方式死亡。

卡特羅的妻子珀爾(Pearl)也在同一間工廠工作,她對此事感到極度悲痛,同時也對工廠公司提出指控,認為工廠缺乏正確的安全防護措施。儘管事故造成了極大的悲劇,但她表示願意原諒佛朗西斯的過失,並希望這起事件能引起更多人對工安措施的關注。

最終,該橡皮艇工廠被判企業過失殺人罪,並被罰款20萬英鎊(約新台幣803萬),而當時60歲的公司董事彼得(Peter Mackereth)也因此被判處監禁9個月。

Man died in 'unimaginable pain' as oven accidently turned on and trapped himhttps://t.co/vPBpCuLwhc