台灣這項滿意度全球第2！ 研究：代表心理健康程度也越高

英國安格里亞魯斯金大學「身體滿意度」全球調查，台灣高居世界第二。（資料照）

2023/09/05 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國安格里亞魯斯金大學（ARU Cambridge）近日在學術期刊《身體意象》（Body Image）發表一份新研究報告，指出對「自我身體形象」滿意度越高的人，心理健康程度也越高。而報告中也釋出「身體滿意度」全球調查結果，台灣竟高居世界第二！

安格里亞魯斯金大學4日透過官網表示，由該校社會心理學教授斯瓦米（Viren Swami）主導的這份研究顯示，對自身身體形象擁有更積極、更正面的態度，與高度心理健康和生活滿意度密切相關。團隊還發現，單身人士和生活在非都市地區的人，對自我身體的欣賞程度更高。

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學術期刊《身體意象》表示，該研究針對全球65國共約5.7萬人進行調查，參與者涵蓋40種語言、各年齡層、不同性別認同族群，依據一系列問題的同意程度給分，包括「我尊重我的身體」、「我欣賞我身體與他人的不同和獨特特徵」，號稱有史以來規模最大的身體意象研究。

調查顯示，公民對自己身體滿意度排名前十的國家，依序分別為馬爾他、台灣、孟加拉、哈薩克、南韓、菲律賓、埃及、伊拉克、波蘭、南非；倒數十名依序為澳洲、印度、英國、愛爾蘭、烏克蘭、德國、美國、中國、法國和巴西。

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