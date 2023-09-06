陷「完美風暴」什麼都沒了！英國第2大城伯明罕宣布破產

英國第二大城伯明罕（Birmingham）市議會於當地時間9月5日宣布該市破產。圖為當地街景。（彭博檔案照）

2023/09/06 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國第二大城伯明罕（Birmingham）市議會於當地時間9月5日宣布該市破產，坦言「什麼都沒了」。伯明罕市議會領導人科頓（John Cotton）聲明表示，市政面臨同工同酬法案的索賠，尚有7.6億英鎊（約305億元台幣）的求償，因此做出「艱難而有力」的決定，除了法律必須提供的社會關懷、保護弱勢等服務，將停止所有支出。對此英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，英國政府沒有責任救助財務管理不善的市政府。

綜合外媒報導，英國中部的伯明罕市議會表示，已根據《1988年地方政府財政法》發布第114條通知，禁止除基本服務外的所有支出，以因應同工同酬賠償相關的財務責任，以及目前約8700萬英鎊（約35億元台幣）的財務缺口。民眾因此擔心，可能會衝擊道路、公園、圖書館和文化等基礎設施，及2026年計劃在伯明罕市舉辦的歐洲田徑錦標賽。

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伯明罕市議會由工黨佔多數，市議會領導人科頓表示，此舉是讓支出重新站穩腳跟的必要步驟。

市議會兩黨也因此互相指責，工黨指稱，歷屆保守黨政府自2010年上台以來，削減了10億英鎊的資金，使包括推出新電腦系統在內的「長期存在問題」變得更加複雜。此外，猖獗的通貨膨脹，加上成人社會護理成本增加，以及商業稅收減少，造成「一場完美風暴」。不過，伯明罕市議會的保守黨議員指責工黨對公共財政管理不善。

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