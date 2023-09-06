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誇張！德白目遊客爬義大利古蹟 「海神噴泉」遭破壞

義大利雕像「海神噴泉」4日遭德國遊客爬上噴泉拍照，更折斷大理石及馬蹄，該男子恐面臨罰款和禁止進入該市。示意圖。（歐新社）

義大利雕像「海神噴泉」4日遭德國遊客爬上噴泉拍照，更折斷大理石及馬蹄，該男子恐面臨罰款和禁止進入該市。示意圖。（歐新社）

2023/09/06 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕義大利擁有許多中世紀著名文化遺產，而位於佛羅倫斯巿中心的「海神噴泉」（Fountain of Neptune）4日時，遭一名德國遊客翻過圍籬爬入噴泉拍照，在攀爬過程中雕像更遭到破壞，該男子除了要支付巨額罰款，恐將被禁止進入該城市。

根據《CNN》報導，義大利為中世紀文藝復興運動的發源地，擁有大量人類文明遺產，其中位於義大利北部佛羅倫斯巿中心領主廣場的「海神噴泉」為1559年時，佛羅倫斯王國僭主柯西莫一世（Cosimo I de' Medici），為了慶祝其子與奧地利女公爵聯姻所建。

據報導，海神噴泉在2005年時就曾遭遊客破壞，讓當局決定安裝監視器和相關警示設備，沒想到4日一名德國遊客，為了拍攝照片，先是翻過噴泉外部的圍籬爬入噴泉，再沿著雕像底部的馬車雕像攀爬上人形雕像，擺好姿勢後請他同行的朋友為他拍照。

在佛羅倫斯巿當局的一份聲明指出，該男子在爬上雕像時，折斷了一塊大理石，爬下來的時候，又損害了馬蹄，維修費用估計5000歐元（約新台幣17萬元），然而當警報一響，該名德國遊客與另外兩名朋友一起逃離現場。

警方隨後順利找出3人下落並逮捕歸案，而該男子將被佛羅倫斯當局依據城市刑法指控，該法禁止「破壞、分散、惡化、毀容、汙染或非法使用文化或景觀資產」，若罪名成立，該男將被罰款和禁止進入該市。

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