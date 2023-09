誇張！德白目遊客爬義大利古蹟 「海神噴泉」遭破壞

2023/09/06 21:10

〔即時新聞/綜合報導〕義大利擁有許多中世紀著名文化遺產,而位於佛羅倫斯巿中心的「海神噴泉」(Fountain of Neptune)4日時,遭一名德國遊客翻過圍籬爬入噴泉拍照,在攀爬過程中雕像更遭到破壞,該男子除了要支付巨額罰款,恐將被禁止進入該城市。

根據《CNN》報導,義大利為中世紀文藝復興運動的發源地,擁有大量人類文明遺產,其中位於義大利北部佛羅倫斯巿中心領主廣場的「海神噴泉」為1559年時,佛羅倫斯王國僭主柯西莫一世(Cosimo I de' Medici),為了慶祝其子與奧地利女公爵聯姻所建。

據報導,海神噴泉在2005年時就曾遭遊客破壞,讓當局決定安裝監視器和相關警示設備,沒想到4日一名德國遊客,為了拍攝照片,先是翻過噴泉外部的圍籬爬入噴泉,再沿著雕像底部的馬車雕像攀爬上人形雕像,擺好姿勢後請他同行的朋友為他拍照。

在佛羅倫斯巿當局的一份聲明指出,該男子在爬上雕像時,折斷了一塊大理石,爬下來的時候,又損害了馬蹄,維修費用估計5000歐元(約新台幣17萬元),然而當警報一響,該名德國遊客與另外兩名朋友一起逃離現場。

警方隨後順利找出3人下落並逮捕歸案,而該男子將被佛羅倫斯當局依據城市刑法指控,該法禁止「破壞、分散、惡化、毀容、汙染或非法使用文化或景觀資產」,若罪名成立,該男將被罰款和禁止進入該市。

Questo turista ha pensato bene di salire sul Nettuno per un selfie. Per fortuna nessun danno, il sistema di allarme ha funzionato. Grazie alle telecamere del Comune è stato individuato e pagherà una multa salata. Contro il vandalismo sui beni culturali non ci sono giustificazioni pic.twitter.com/QVvBNYaygI