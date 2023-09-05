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參觀希臘「雅典衛城」遊客太多 9月起採預約制「每日限2萬人」

希臘最為知名的歷史名勝「雅典衛城」（Acropolis of Athens）。（資料照，路透）

希臘最為知名的歷史名勝「雅典衛城」（Acropolis of Athens）。（資料照，路透）

2023/09/05 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕希臘最為知名的歷史名勝「雅典衛城」（Acropolis of Athens），每年都吸引大批來自世界各地遊客造訪，一睹千年歷史古蹟風采。然而，希臘政府日前宣布，由於過多的遊客讓當局吃不消，因此從昨（4）日起開始限制每日進城的人數，想要參觀的遊客都必須先至官方網站預約，每日上限則為2萬人。

綜合外媒報導，希臘文化部長曼多尼（Lina Mendoni）曾在今年8月受訪時透露，每天前往雅典衛城參觀的遊客人數十分龐大，數量高達2萬3000人。她進一步指出，儘管衛城開放時間到晚上8點，然而大多數遊客都選擇在早上時段參觀，導致景點內人潮過度擁擠，對古蹟、遊客及工作人員來說都是不愉快的負擔。

曼多尼表示，為了解決過多遊客造成擁擠問題，以及維護這座古老建築的安全與長久性，他們從4日起測試實施參觀人數限制，每日進場遊客人次設定在上限2萬人，接受預訂門票的網站也將會追蹤遊客流量，並實施每小時管制進場人數。預約系統目前處於試行階段，預計2024年4月正式生效，屆時其他希臘遺址也將一併採行電子預約制。

報導指出，雅典衛城建於西元前5世紀，蘊含眾多希臘歷史遺跡、建築和文物，其中最著名的是供奉雅典娜女神的「帕德嫩神廟」（Parthenon）。聯合國教科文組織（UNESCO）指出，衛城的遺址與紀念碑是希臘古人贈予世界的禮物，更是結合建築和藝術的偉大綜合體。

希臘政府日前宣布，從昨（4）日起開始限制每日進城的人數，想要參觀的遊客都必須先至官方網站預約，每日上限則為2萬人。示意圖。（資料照，路透）

希臘政府日前宣布，從昨（4）日起開始限制每日進城的人數，想要參觀的遊客都必須先至官方網站預約，每日上限則為2萬人。示意圖。（資料照，路透）

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