羅馬競技場遭17歲瑞士少女刻字！ 父母竟辯稱：她只是個小女孩

義大利羅馬競技場14日又傳出，一名來自瑞士的17歲少女被當地民眾目擊，也在擁有千年歷史的羅馬競技場磚牆上刻字，且制止時也毫無悔意、父母更為她辯護聲稱「她只是個小女孩，沒有做錯什麼事」。（圖擷取自@Agenzia_Ansa推特）

2023/07/17 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕擁有約2000年歷史、被列為世界文化遺產之一的義大利羅馬競技場，上月才傳出遭到一名英國男遊客，拿鑰匙在磚牆刻字，不料14日又傳出，一名來自瑞士的17歲少女被當地民眾目擊，也在羅馬競技場磚牆刻字，且眾人上前制止時她不但毫無歉意，甚至還朝眾人做鬼臉逃離現場，事後連其父母也辯稱，「她只是個小女孩，沒有做錯什麼事」。

綜合外媒報導，這名公然破壞千年古蹟的瑞士17歲少女，在14日與家人一起到羅馬旅遊，並在當天被人發現，她竟然在羅馬競技場的一根磚柱上頭刻字，且似乎跟上月同樣在羅馬競技場刻字的英國男遊客一樣，是在刻下自己的姓名。而這名少女囂張破壞古蹟的行為，全被被當時正在帶團參觀的義大利導遊巴塔利諾（David Battaglino）錄影存證，並迅速通知了景點保全人員。

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巴塔利諾受訪時表示，當時附近群眾對這名少女大聲喊叫、錄影蒐證，而他帶領的旅行團中，也有一名遊客用手指著那名少女的方向，才讓他看到了這一幕，於是他當場上前帶頭制止少女的行為，「她意識到自己的行為激怒了其他人後，她聳了聳肩，做個鬼臉就離開了」。他還提到，自己事後有找到少女的父母，並告訴他們女兒所做的行為是違法的，但他遭到這對父母以「惱怒的手勢」給趕走。

巴塔利諾表示，他在被趕走前拍下這家人的照片，並拿給景點的保全人員看，而保全人員見狀則是直接報警處理，被質問的父母還辯稱「她只是個小女孩，她沒有做錯什麼」。據當地媒體報導，這名17歲少女與父母事後被帶到羅馬威尼斯廣場的警局總部接受訊問，像這類破壞古蹟文物的行為最高可能被處1.5萬歐元（約新台幣51萬）罰款或2年到5年的有期徒刑。

巴塔利諾也透露，雖然這是他第一次錄到破壞羅馬競技場的行為，但過去60年來他已經見過數十次，還有人敲下一部分牆壁帶走，「有一次他們甚至因為我責罵了一個男童，而朝我吐口水」。

Nuovo sfregio al Colosseo, una turista svizzera incide le sue iniziali: rischia il carcere e una maximulta. E' stata filmata da una guida e denunciata #ANSA https://t.co/LwYpfzyrdK pic.twitter.com/ZptKpOD1Db — Agenzia ANSA （@Agenzia_Ansa） July 15, 2023

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