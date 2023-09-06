習近平有個人X帳號？ 美媒：只是官媒宣傳工具

中國官媒《中國日報》近日在社群媒體平台X（推特前身）推出1個名為X's Moments（學習時代）的宣傳帳號，目的在推廣習思想。消息傳開後，X的大量網友湧入「學習時代」的推文下留言批評或攻擊習近平。（擷取自網路）

2023/09/06 16:50

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國官方媒體、英文版《中國日報》近日在社群媒體平台X（推特前身）推出1個名為X's Moments（學習時代）的宣傳帳號，目的在推廣習思想。消息傳開後，X的大量網友湧入「學習時代」的推文下留言批評或攻擊習近平，該帳號已對評論區開啟了限制，只允許其關注的帳號留言，並隱藏了大量攻擊習近平的評論。

根據「美國之音」報導，湖北省政府的官方微信「湖北發布」4日發文指出，他們製作的1段宣傳影片獲得「學習時代」的轉發，並稱「學習時代」是「習近平總書記海外官方推特帳號」，但該帳號其實是《中國日報》旗下的1個宣傳項目。

請繼續往下閱讀...

「湖北發布」這篇微信文章已經遭刪除，但文章的截圖在X上流傳，被頗具影響力的X博主「李老師不是你老師」和前中國媒體人安替轉發。安替在X上還寫道：「第一次知道原來中國國家領導人有自己的推特官方帳號。」

由於習近平在中國的社群媒體尚未開設任何帳號，X有習近平帳號的消息傳開後，大量網友湧入「學習時代」的推文下留言批評或攻擊習近平，該帳號已對評論區開啟了限制，只允許其關注的帳號留言，並隱藏了大量攻擊習近平的評論。

不過，X網友仍透過轉發「學習時代」的推文，並對習近平嚴詞批評。異議人士、前中共中央黨校教授蔡霞在在轉發的評論中寫道：「習近平就是習禁評！開推特關閉推下跟帖。看來習禁評推特不與國際社會交流，不與網友溝通，只實施習給世界指明方向的野心。」

根據中共旗下中華全國新聞工作者協會網站發布的訊息，X's Moments是由一群《中國日報》的編輯和記者於2017年創辦，中文名為「學習時代」，致力於向海外用戶宣傳習思想。

中國網信辦2018年還推薦「學習時代」參加當年的中國新聞獎，後來獲得了當年競賽「網路專題」分類的三等獎。除了X，「學習時代」在臉書上也有專屬帳號。在微信上，「學習時代」雖然沒有單獨的帳號，但《中國日報》在其帳號上有個同名的專欄。

由於今年稍早X取消各國官方附屬媒體帳號的限制等規定，給予各個中國官媒帳號更多曝光率，加上這次「學習時代」被誤指是習近平個人帳號，竟造成追蹤人數大幅攀升，由4日約莫4萬增至超過8萬7000。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法