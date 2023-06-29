花公帑拍馬屁！中國前20大暢銷書 習近平著作占7本

在中國5月下半月和6月上半月的圖書銷量排行榜中，習近平的著作和中共黨章等政治讀物囊括銷售量前5名；而在在前20本暢銷書中，有7本是習近平著作與講話。（路透）

2023/06/29 10:52

首次上稿 06-28 22:29

更新時間 06-29 10:52

〔編譯盧永山／綜合報導〕自中國國家主席習近平掌權以來，就透過各種手段加強對人民的思想控制，包括發表大量著作和講話控制圖書出版市場，然後動用黨政預算強行訂購，強迫官員閱讀。根據「自由亞洲電台」（RFA）報導，在中國5月下半月和6月上半月的圖書銷量排行榜中，習近平的著作和中共黨章等政治讀物囊括銷售量前5名；而在在前20本暢銷書中，有7本是習近平著作與講話。

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搜狐網「中國出版傳媒商報」帳號發布的6月上半月暢銷書排行榜前20名顯示，排名第1的是《習近平著作選讀》第二卷，第2名是《習近平著作選讀》第一卷，第3是《中國共產黨章程》，第4是《中共二十大報告》，第5是《習近平談治國理政》，第6是《習近平新生代中國特殊社會主義思想學習綱要》，除了排名第7是《我從未如此眷戀人間》，這部集結史鐵生、汪曾祺、梁實秋、徐志摩、余光中等13位知名作家關於人世間眷戀的50篇名作，排名第8、第9都是習近平相關的書籍。

此外，在社會科學類圖書銷售排行榜中，前10名銷量均為習近平著作和習近平思想專題和論述摘編。

浙江學者蔣毅受訪時表示，領導人著作在中國圖書市場連連佔據榜首的現象，曾經出現在文革時期，當年全國銷量最大的是毛澤東選集。

蔣毅指出 ：「中國最高領導人再一次霸榜圖書銷售，政治掛帥的年代又來了。作為圖書市場，各類著作非常多，很難做到一個門類的作品能夠霸榜，政治類讀物本身就非常枯燥，習近平的著作居然能夠佔領圖書銷售市場的半壁江山，一種是透過行政命令統一訂購，用政府預算或黨費強行訂購，而且任務層層下壓。」

蔣毅認為，中共黨報「人民日報」基本上沒人看，但銷量仍十分龐大，那是因為各級黨政部門必須訂閱，而且是公款訂閱，習近平和關於中共黨建書籍也是如此。

「中國出版傳媒商報」帳號發布的5月下半月的圖書銷售排行榜上，習近平、中共黨章、中共二十大報告等書籍仍然佔據前20名。南京某大學前圖書管理員王小姐表示，他們每個月要購入大量這類政治書籍，「上級有任務的，都用公款購買，再發給大家，又不要自己掏錢」。

中國異議人士季風表示，中國彷彿進入「文革2.0版」，「所有這些書的出版都是用納稅人的錢，跟市場經濟沒有任何關係。這跟政治宣傳，政治正確有關係，這就跟當年出毛澤東選集一樣的」。

澳洲雪梨科技大學教授馮崇義指出，中國改革開放40幾年，出版業總算有了點起色，但最近幾年，出版業已被黨文化壟斷，「怎麼可以一下子就回到這種地步來，不要說對出版界、教授、學者，就是對普通人而言，都是對他們智商的侮辱。整個民族怎麼會走到這個地步，走到這個地步是整個民族的悲哀。我們稱之為極權主義復辟」。

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