口譯員出包！艾多根意外向俄國「宣戰」 普廷傻眼愣住

2023/09/05 23:44

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其意外向俄羅斯宣戰?「X平台」(前身為推特)有網友指出,土耳其總統艾多根(Recep Tayyip Erdogan)近期與俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)會面時,因口譯人員出錯,誤將艾多根的意思轉換成「俄國與土耳其之間的戰事」,讓擔任聽眾的普廷感到錯愕,而這一幕也被攝影機記錄下來。

從「X平台」網友@yasminalombaert提供的影片中可以看到,當時畫面左首的艾多根正在發表言論,右方的普廷則帶著耳機聆聽翻譯,而底下字幕卻出現了「俄羅斯與土耳其之間的戰爭」的字樣,普廷聽到這段時迅速看了艾多根一眼,隨後頭部轉回來時還似乎微微皺了一下眉頭。

@yasminalombaert在文中表示:「在索契(Sochi)的峰會上,當口譯人員錯誤翻譯了安卡拉總統的開場白時,俄國獨裁者頃刻間顯然有點不知所措。」

Turkey's President Erdogan 'declares war' with Russia thanks to an interpreter's blunder in front of a surprised Putin.



Erdoğan dramatically appeared to declare war on a surprised Vladimir Putin when they met today.



'There is war between Russia and Turkey,' announced the… pic.twitter.com/WA9v5tc0bV