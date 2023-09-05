烏俄戰爭陷困境 普廷向小老弟金正恩求援取暖

俄羅斯總統普廷（右）與北韓領導人金正恩（左）2019年4月25日在海參崴會面。（路透檔案照）

2023/09/05 22:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國和盟邦官員透露，北韓領導人金正恩預計本月訪問俄羅斯，與俄國總統普廷會面，討論武器供應等軍事合作計畫。分析指出，俄羅斯侵略烏克蘭的戰事，迫使俄國重新思考與北韓的關係，轉向尋求平壤協助，但是北韓很可能要求高得令人驚訝的代價。

透露消息的美國和美國盟邦官員4日向《紐約時報》指出，金正恩預計訪問海參崴，與普廷會談，普廷希望金正恩同意提供俄國大砲砲彈以及反坦克飛彈，而金正恩想要俄國提供北韓先進衛星與核動力潛艦技術，並尋求糧食援助。

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曾任華府智庫「威爾遜中心」高級研究員的兩韓問題專家李珍（Jean H. Lee）指出，「強化俄羅斯—北韓聯盟關係，對於這兩個沒幾個盟邦、並且有共同敵人美國的國家來說，正逢其時」，「這是傳統聯盟的再起，符合普廷和金正恩兩人的戰略利益。」

南韓梨花女子大學研究北韓問題的教授朴遠建（Park Won-Gon，譯音）說，平壤與莫斯科都需要「擺脫外交孤立」，在美國、日本和南韓近日已加強合作之際，普廷與金正恩需要透過象徵性的外交動作展現他們的合作。

金正恩的祖父金日成1948年在蘇聯支持下建立北韓，韓戰期間，平壤政府靠北京與莫斯科的支持和提供武器，對抗南韓和美國為主的多國聯合部隊，之後數十年也長期仰賴蘇聯援助。

但金正恩上台後初期對中、俄冷淡，莫斯科與北京也在聯合國安理會支持制裁北韓案，但是2017年北韓核試後，金正恩開始修補與中俄關係，2019年首次與普廷會面，地點也是在海參崴。今年6月金正恩向普廷祝賀俄國國慶日，矢言他的政府「全力支持」俄國對烏克蘭的軍事行動，並將在打造「一個強大的國家」這個共同目標上，與俄國「攜手」。

《衛報》5日分析指出，俄羅斯彈藥庫存因烏俄戰爭快速消耗，在莫斯科欲取得武器來源之際，這場戰爭迫使俄國重新評估與北韓的關係。

俄羅斯遠東聯邦大學教授魯金（Artyom Lukin）在分析北韓動態的「北緯38度（38 North）」網站撰文指出，烏俄戰爭「帶來新的地緣政治現實，克里姆林宮與平壤的關係或許會愈加緊密，甚至可能密切到恢復冷戰時期準聯盟關係的程度。」

前英國駐北韓大使艾維拉德（John Everard）認為，若普廷確實要與金正恩會談，他將面對的是一名強硬的談判者，因為平壤知道現在莫斯科亟需彈藥，預期北韓會要求「高得令人驚訝的」代價。

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