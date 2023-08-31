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控北韓有意供大量彈藥助俄 美國白宮將進行制裁

美國白宮指出，俄羅斯與北韓正在「積極推動」一項潛在的軍事交易，俄羅斯總統普廷（圖左）及北韓領導人金正恩（圖右）曾互致信函，承諾增加雙邊合作。（美聯社）

美國白宮指出，俄羅斯與北韓正在「積極推動」一項潛在的軍事交易，俄羅斯總統普廷（圖左）及北韓領導人金正恩（圖右）曾互致信函，承諾增加雙邊合作。（美聯社）

2023/08/31 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮指出，俄羅斯與北韓正在「積極推動」一項潛在的軍事交易，美方認為北韓考慮在烏克蘭戰場上大量軍援俄羅斯，並對此感到擔憂。

綜合外媒報導，美國白宮國安發言人柯比（John Kirby）週三指出，俄羅斯國防部長紹依古（Sergei Shoigu）上個月才剛訪問北韓，之後又有另一批俄羅斯官員前往平壤，且俄羅斯總統普廷及北韓領導人金正恩還互致信函，承諾增加雙邊合作。

CNN報導提到，俄羅斯和朝鮮正在「積極推進」一項潛在武器交易的談判，藉由該交易俄羅斯將從北韓獲得大量且包含多種類型的彈藥，俄羅斯軍方計劃在烏克蘭使用這些彈藥。柯比指出，他承諾美國將採取直接行動制裁參與潛在交易的任何實體，並敦促平壤停止談判。

柯比指出，北韓去年曾向俄羅斯運送火箭和飛彈，自那時以來俄方一直在尋求獲取更多彈藥。美方擔心北韓會持續考慮向俄羅斯駐烏克蘭的軍隊提供軍事支持，並指俄韓高層的討論可能會在未來幾個月繼續進行，對此美方敦促北韓停止與俄羅斯的軍備談判，並遵守北韓先前做出不向俄羅斯提供或出售武器的公開承諾。

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