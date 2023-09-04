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悚！中國營銷號籲投氫彈炸日本 數十萬小粉紅瘋喊「立即執行」！

近日抖音出現中國營銷號呼籲對日本投下氫彈，引來數十萬名小粉紅強烈支持（圖翻攝自推特「李老師不是你老師」）

近日抖音出現中國營銷號呼籲對日本投下氫彈，引來數十萬名小粉紅強烈支持（圖翻攝自推特「李老師不是你老師」）

2023/09/04 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本上月底開始排放福島核處理水入海，中國官方除第一時間禁止日本水產進口，並大肆渲染核處理水危害，小粉紅反日情緒高漲，連日來騷擾、攻擊日方人士等消息不斷。近日中國短影音平台「抖音」上更出現營銷號呼籲對日本投下氫彈，引來數十萬名小粉紅強烈支持，誇張反智現象讓外界看了傻眼。

旅義華僑作家「李老師」今天（4日）在X平台（前身推特）分享一段抖音影片，可以看到一個名叫「探索宇宙E.T」的中國營銷號，發布一段日本領土爆炸的畫面，宣稱「有俄羅斯專家建議，用一枚氫彈引爆日本，爆炸後產生的放射性元素，可短期間內清理核廢水中的各種物質，馬上、立刻執行，為了海洋裡的動物們，也為了我們的下一代，大家覺得這個建議如何？」

該影片隨即湧入數十萬名中網友按讚、數萬名小粉紅留言表示支持，「我捐錢執行這個計畫」、「必須要做！」、「該讓小日本從地圖上消失」、「一顆肯定不夠，應該兩顆，這樣徹底清理乾淨」、「每個國家都應該對日本投一個（氫彈）」、「為了下一代身體健康，必須要投」、「越拖越不行，建議馬上實施」。

牆外網友看完紛紛傻眼，「到底反智到什麼地步才說得出這種話？」、「無限度歌頌戰爭，沒有任何反戰宣傳，真可怕......」、「唉，這幾十萬支持的人的思想是誰培植起來的！」、「越來越野蠻瘋狂了......曾經被法西斯侵略的國家現在已經成為法西斯了」、「赤納粹果然是名不虛傳」、「什麼是反人類？這就是反人類！動不動就要讓一個國家消失的人，不是反人類是什麼？」

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