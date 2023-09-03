為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國禁日本水產進口 麻生太郎：政治化非基於科學

日本自民黨副總裁麻生太郎8月初訪台，在遠景基金會舉辦的論壇上發表演說。（美聯社檔案照）

日本自民黨副總裁麻生太郎8月初訪台，在遠景基金會舉辦的論壇上發表演說。（美聯社檔案照）

2023/09/03 23:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本8月24日開始將福島第一核電廠的含氚廢水排放入海，引發中國強烈反彈，宣布全面禁止日本水產品進口，並煽動民間反日情緒。日本前首相、執政黨自民黨副總裁麻生太郎3日抨擊，中國的反應顯然是將事情政治化，而非基於科學就事論事。

日本放送協會（NHK）報導，麻生3日在東北地區宮城縣仙台市發表演說，提到福島含氚廢水排海後，中國全面禁止進口日本水產品，「很明顯的，中國就是政治考量，根本不是根據科學在論事。」

麻生強調，中國的非理性反彈不僅是漁業相關人士的問題，經營者、政治人物、政府官員等有必要一起思考如何應對；政府、財經界等應合作，努力讓日本水產開拓海外銷售通路。此外，日本水產加工也不應過度依賴中國，應加強在日本國內的加工作業。

麻生向來對中國不假辭色。近日有一段麻生在2015年4月受訪的影片，在網路上廣傳，足以顯示麻生對中國的強硬立場。當時，中國鳳凰衛視記者李淼在東京財務省的記者會上提問，日本在野黨批評日本不加入中國主導成立的「亞洲基礎設施投資銀行」（亞投行），希望麻生回應在野黨的批評。

不過，麻生首先奚落中國，「在我們的國家，在野黨可以自由發言。我國不是共產黨制度，不是共產主義。我國和中國不一樣，是可以自由發言的國家。也不會因為這個被警察抓走，是一個好國家。」

麻生8月初率團訪問台灣，在遠景基金會舉辦的論壇上發表演說時強調，避免台海戰爭要靠嚇阻，要做好打仗的心理準備。他還說，日本漫畫《航海王》主角魯夫從來沒有背叛過朋友、對朋友見死不救，他衷心期盼日台關係也能持續發展，並表態支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

麻生回應鳳凰衛視記者影片：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本擬再撥款44億救水產 拓展這2地取代中國
2023/09/03 19:50

日本擬再撥款44億救水產 拓展這2地取代中國
中國沒有彩虹 蔡依林演唱會少了《玫瑰少年》張惠妹也中槍
2023/09/03 19:37

中國沒有彩虹 蔡依林演唱會少了《玫瑰少年》張惠妹也中槍
喝下福島核廢水被中國謠傳癌逝 日本前政務官園田康博受訪闢謠
2023/09/03 16:44

喝下福島核廢水被中國謠傳癌逝 日本前政務官園田康博受訪闢謠
星期專論》麻生太郎的政治藝術
2023/09/03 05:30

星期專論》麻生太郎的政治藝術
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播