中國禁日本水產進口 麻生太郎：政治化非基於科學

日本自民黨副總裁麻生太郎8月初訪台，在遠景基金會舉辦的論壇上發表演說。（美聯社檔案照）

2023/09/03 23:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本8月24日開始將福島第一核電廠的含氚廢水排放入海，引發中國強烈反彈，宣布全面禁止日本水產品進口，並煽動民間反日情緒。日本前首相、執政黨自民黨副總裁麻生太郎3日抨擊，中國的反應顯然是將事情政治化，而非基於科學就事論事。

日本放送協會（NHK）報導，麻生3日在東北地區宮城縣仙台市發表演說，提到福島含氚廢水排海後，中國全面禁止進口日本水產品，「很明顯的，中國就是政治考量，根本不是根據科學在論事。」

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麻生強調，中國的非理性反彈不僅是漁業相關人士的問題，經營者、政治人物、政府官員等有必要一起思考如何應對；政府、財經界等應合作，努力讓日本水產開拓海外銷售通路。此外，日本水產加工也不應過度依賴中國，應加強在日本國內的加工作業。

麻生向來對中國不假辭色。近日有一段麻生在2015年4月受訪的影片，在網路上廣傳，足以顯示麻生對中國的強硬立場。當時，中國鳳凰衛視記者李淼在東京財務省的記者會上提問，日本在野黨批評日本不加入中國主導成立的「亞洲基礎設施投資銀行」（亞投行），希望麻生回應在野黨的批評。

不過，麻生首先奚落中國，「在我們的國家，在野黨可以自由發言。我國不是共產黨制度，不是共產主義。我國和中國不一樣，是可以自由發言的國家。也不會因為這個被警察抓走，是一個好國家。」

麻生8月初率團訪問台灣，在遠景基金會舉辦的論壇上發表演說時強調，避免台海戰爭要靠嚇阻，要做好打仗的心理準備。他還說，日本漫畫《航海王》主角魯夫從來沒有背叛過朋友、對朋友見死不救，他衷心期盼日台關係也能持續發展，並表態支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

麻生回應鳳凰衛視記者影片：

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