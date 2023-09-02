新版地圖顧人怨！白宮國安會：美將繼續反擊中國「虛假海洋主張」

白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，美方將繼續反擊中國在南海的「虛假海洋主張」。（路透檔案照）

2023/09/02 18:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對中國政府日前發布新版「中國地圖」，將多個主權爭議地區和海域納入國土，美國白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）1日回應道，美方將繼續反擊北京的「虛假海洋主張」，以及北京的脅迫行為。

《美國之音》（VOA）白宮記者維達庫斯瓦拉（Patsy Widakuswara）1日訪問柯比指出，中國甫發布的新版中國地圖似乎更加廣闊，「不僅是9段線，現在是10段線了」，白宮有何看法？柯比回應，此事事關中國在印度－太平洋地區恐嚇近鄰及美國的盟友和夥伴，「我們非常、非常一貫地反駁中國這些虛假海洋主張。這個地圖不會改變（美方）政策，不論是他們在地圖上畫什麼線，還是他們的脅迫行為」。

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中國自然資源部8月28日發布2023年版標準地圖，將台灣和具多國主權爭議的南海諸島，乃至與印度爭議邊界的印度省份和地區均劃屬中國版圖，引發台灣、印度、越南、馬來西亞和菲律賓不滿。

針對中國國家主席習近平，可能缺席9、10日在印度新德里舉行的20國集團（G20）峰會，拜登總統是否對兩人無法會晤感到失望，柯比表示，中方應該尚未做出正式決定，而美方當然希望習近平出席，因為該峰會的重點是加強全球經濟合作，中國有其角色。此外，柯比提到，拜登將在新德里向G20建議，加強國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行，為全球基礎建設項目放貸的能力，以取代中國的「一帶一路」倡議。

至於外界質疑G20峰會主辦國印度，未邀請烏克蘭總統澤倫斯基一事，柯比稱重要的是人們在力所能及範圍內，繼續重視對烏克蘭的支持。另外，有關越南有意將對美關係從戰略合作夥伴，升級成全面戰略合作夥伴，柯比稱無法證實，但透露美越兩國「一些利益正以10到15年前無法想像的方式交集」。

與此同時，副總統賀錦麗準備出席5至7日的東南亞國家協會（ASEAN）峰會，屆時是否比照去年訪問菲律賓巴拉旺島，造訪東南亞諸國與中國存在主權爭議的「前線」，引起各界矚目。對此，柯比稱賀錦麗十分期待參加東協峰會，且不會迴避談論美國身為太平洋大國的責任，也不會迴避談論美國對地區盟友和夥伴的安全承諾。

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