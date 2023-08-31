中國新版地圖犯眾怒！扭曲事實擴張領土 台灣印度等5國抗議

中國政府發布「2023年版標準地圖」，惹怒5國。（擷取自中國自然資源部網站）

2023/08/31 19:58

〔中央社〕中國政府新發布的「2023年版標準地圖」將台灣、南海諸島，以及中印存在領土爭議的阿魯納查省和阿克賽慶地區納入中國疆域中，引發台灣、印度、馬來西亞、印尼和菲律賓抗議。

這些國家對於中國自然資源部於28日正式發布的新版地圖所作回應如下：

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● 台灣

台灣外交部回應《日經亞洲》（Nikkei Asia）查詢時表示：「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不隸屬於中華人民共和國。中國從未統治過台灣。這是事實，也是國際社會普遍接受的現況。」

「無論中國政府如何扭曲對台灣主權的主張，都無法改變我國存在的客觀事實。」

● 印度

印度外交部29日向中國正式提出「強烈抗議」，外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）接受新德里電視台（NDTV）訪問時強烈回應指出，把他國領土納入自己的地圖已是中國的陳年舊習，這種作法不會改變現實。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）也發聲明稱，中方所謂2023年標準地圖包含了印度領土，印度已透過外交管道向中方提出「強烈抗議」。

巴格奇說，印度否決中方這項「毫無依據」的主張，此種作法只會讓邊界問題更加複雜化。

● 馬來西亞

馬來西亞外交部在聲明中表示：「『中國2023年版標準地圖』所示中國對南海的主權主張涵蓋了馬來西亞的海域，馬來西亞對此並不承認。」

馬來西亞外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）今天表示，外交部除聲明立場外，並將對中國遞交抗議照會。

吉隆坡當局稱南海問題「複雜且敏感」，表示這項爭議必須根據國際法，「和平、理性地透過對話解決」。馬來西亞也表示，支持為南海訂定行為準則。東南亞各國正就「南海行為準則」進行談判。

● 印尼

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）今天向印尼媒體表示，劃線或做任何主張都必須符合1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），強調「印尼的立場一直與1982年通過的聯合國海洋法公約一致，這並非新立場，而是印尼始終如一的立場」。

印尼國家通訊社「安塔拉」（Antara）報導，勒特諾強調，這是印尼在領土主權方面一貫堅持的立場。

印尼財經媒體Bisnis以「外交部長勒特諾就新地圖併吞印尼領土向中國提出抗議」為標題報導勒特諾的回應。不過，當中央社向印尼外交部詢問，是否會對中國提出抗議時，外交部尚未回應。

● 菲律賓

菲律賓外交部今天發聲明說：「菲律賓拒絕接受中華人民共和國自然資源部於2023年8月28日發布的2023年版中國標準地圖，因為它涵蓋九段線（現在是10段線），該線據稱顯示了中國在南海的邊界。」

菲國外交部表示，北京此舉「試圖合法化對菲律賓地物和海域聲稱的主權和管轄權，這沒有國際法依據，尤其在1982年聯合國海洋法公約之下」。

菲國外交部指出，2016年南海仲裁已宣告中國「九段線」領土主張無效。

「（該裁決）明確指出，『九段線相關部分包圍的南海海域違反（聯合國海洋法）公約，它們超出中國依據公約享有海洋權利的地理和實體限制，不具法律效力。」

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