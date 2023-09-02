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女模為愛砸百萬「斷骨增高14公分」 7年後坦言非常後悔

德國女模費舍爾（Theresia Fischer）透露，多年前她為了的前夫忍痛斥資砸13萬英鎊（約新台幣506萬）做了斷骨做增高手術，並在術後成功增高了14公分，身高從167公分變為181公分。（圖擷取自@theresiafischer IG）

德國女模費舍爾（Theresia Fischer）透露，多年前她為了的前夫忍痛斥資砸13萬英鎊（約新台幣506萬）做了斷骨做增高手術，並在術後成功增高了14公分，身高從167公分變為181公分。（圖擷取自@theresiafischer IG）

2023/09/02 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名31歲女模費舍爾（Theresia Fischer）透露，多年前她為了非常喜歡長腿的前夫，忍痛斥資砸13萬英鎊（約新台幣506萬）做了斷骨做增高手術，並在術後成功增高了14公分，讓她的身高從167公分變為181公分。不過她坦承，自己十分後悔接受這場手術，因為恐怖的手術方式曾為她帶來難以承受的痛苦。

綜合外媒報導，費舍爾表示7年前24歲的自己，在當時喜愛長腿辣妹的前夫不斷要求，接受了痛苦的增高手術。外界或許會對她竟答應這種不合理要求感到可笑，不過費舍爾透露，「他常常會說，『沒有我的話，你什麼都做不了，你需要我』，當這種話聽了20次、30次、60次、70次，真的會漸漸相信他說的，我好像沒有他真的不行」。

費舍爾表示，原本她對自己樣貌與身高都非常有自信，沒想到卻在前夫的鼓吹下做了不必要的手術，這段增高過程宛如惡夢般讓她直言非常痛苦，「我的脛骨被打斷，小腿肌肉被撕裂，在裡面還安裝一個可伸縮的裝置，每次使用裝置時都可以聽到咔噠咔噠的聲音」，她更指出，自己事後還得承受即使吃止痛藥也很難忍受的劇痛。

對此，費歇爾坦言，她現在非常後悔曾接受手術，幸好她後來成功甩開前夫，與現任男友十分恩愛，同時也希望藉由自己的親身經歷向大眾警告，增高手術無論是金額耗費巨大、還是術後要遭受極大的身體痛苦，都與一般整形手術大大不同，呼籲大家千萬不要輕易去嘗試。

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