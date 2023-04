身高165男為交女友拚了！ 7年砸500多萬「斷骨增高」長12公分

2023/04/18 15:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國明尼蘇達州的一名41歲男子,由於一直交不到女朋友,認為是因為自己身高僅有165公分,對女生來說長太矮,因此他為了讓自己成功交到女友,決定讓從頭改造自己的外表,更不惜耗費7年的時間,砸下重金做兩次危險的增高手術,並因此成功「長高」12公分。

綜合外媒報導,住在明尼亞波利斯市(Minneapolis)的吉布森表示,他原本身高只有165公分,相對於其他長得十分高壯的同齡男子,他顯得十分嬌小,這也導致他對自己非常沒自信,甚至總是情場失意。因此他為了能夠長高,曾有嘗試過吃藥、找精神治療師幫忙等各種偏方,然而卻都沒效,到最後才選擇最為痛苦與危險的增高手術。

報導指出,吉布森在2016年花7萬5000美元(約新台幣228萬元)進行增高手術,這種手術是讓醫生打斷脛骨和腓骨,並在腿部安裝可幫忙延長肢體的磁性金屬架,每天要使用增高裝置3次,以拉開手術後的腿骨,促使身體產生新的骨骼組織。吉布森在術後,成功增高了7公分,擁有172公分的身高。

然而他仍對此不滿意,因此在今年3月又花9萬8000美元(約新台幣294萬元)進行第二次手術,預計將增高5公分,身高有望長至177公分。他也坦言,手術成功幫助他增加自信,更如願交到女友,「做完手術後,我和女性交談時不再那麼焦慮,我現在有女朋友了,也會穿短褲拍攝全身照,這些都是我以前不敢做的事情」。

