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    身高165男為交女友拚了！ 7年砸500多萬「斷骨增高」長12公分

    美國明尼蘇達州的一名41歲男子，認為自己身高太矮所以一直交不到女朋友，因此在7年間砸下重金做兩次危險的增高手術。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    美國明尼蘇達州的一名41歲男子，認為自己身高太矮所以一直交不到女朋友，因此在7年間砸下重金做兩次危險的增高手術。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2023/04/18 15:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州的一名41歲男子，由於一直交不到女朋友，認為是因為自己身高僅有165公分，對女生來說長太矮，因此他為了讓自己成功交到女友，決定讓從頭改造自己的外表，更不惜耗費7年的時間，砸下重金做兩次危險的增高手術，並因此成功「長高」12公分。

    綜合外媒報導，住在明尼亞波利斯市（Minneapolis）的吉布森表示，他原本身高只有165公分，相對於其他長得十分高壯的同齡男子，他顯得十分嬌小，這也導致他對自己非常沒自信，甚至總是情場失意。因此他為了能夠長高，曾有嘗試過吃藥、找精神治療師幫忙等各種偏方，然而卻都沒效，到最後才選擇最為痛苦與危險的增高手術。

    報導指出，吉布森在2016年花7萬5000美元（約新台幣228萬元）進行增高手術，這種手術是讓醫生打斷脛骨和腓骨，並在腿部安裝可幫忙延長肢體的磁性金屬架，每天要使用增高裝置3次，以拉開手術後的腿骨，促使身體產生新的骨骼組織。吉布森在術後，成功增高了7公分，擁有172公分的身高。

    然而他仍對此不滿意，因此在今年3月又花9萬8000美元（約新台幣294萬元）進行第二次手術，預計將增高5公分，身高有望長至177公分。他也坦言，手術成功幫助他增加自信，更如願交到女友，「做完手術後，我和女性交談時不再那麼焦慮，我現在有女朋友了，也會穿短褲拍攝全身照，這些都是我以前不敢做的事情」。

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