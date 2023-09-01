打撈北韓軍事衛星殘骸失敗 南韓軍方：火箭已自爆

北韓上月發射軍事偵察衛星，南韓針對其火箭殘骸的打撈工作於8月31日結束，未能成功取得有價值的物件。 圖為北韓5月31日發射「千里馬1號」火箭，其殘骸遭南韓軍方打撈後，得出「毫無軍事功效」結論。（歐新社）

2023/09/01 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部表示，北韓上月發射軍事偵察衛星後，針對其火箭殘骸的打撈工作於8月31日正式結束，未能成功取得有價值的物件。

據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部1日表示，為期8天的打撈作業「並未發現有意義的殘骸」。南韓軍方框定了殘骸墜落預測水域，並派遣船艦、飛機、深海潛水員參與了打撈工作。

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南韓軍方與相關機構共同研判，即便繼續打撈也無法找到具價值的殘骸，且颱風等氣象條件迅速惡化，決定結束打撈工作。據了解，北韓可能安裝了自爆裝置，發射失敗後殘骸已被炸成碎片。

北韓上月24日表示，當天淩晨3時50分左右在平安北道東倉裏一帶，第2次發射搭載偵察衛星的火箭，但因第三級火箭自爆而失敗。

此前，北韓曾於5月31日首度發射「千里馬1號」（Chollima-1）火箭，搭載「萬里鏡1號」（Malligyong-1）軍事偵察衛星，卻因推進器故障而失敗。南韓軍方6月中旬將該衛星部分殘骸成功打撈，進行分析後得出「毫無軍事功效」的結論。

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