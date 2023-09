你沒有看錯！美國大學女排賽9.2萬人現場觀賽 飆破世界紀錄

2023/09/01 13:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國大學女子排球賽(NCAA)日前開打,由於排球比賽大多在室內舉辦,因此現場能容納的觀眾人數向來有限,過去最多觀眾紀錄也僅有近2萬名觀眾左右。然而就在上月30日的一場比賽,內布拉斯加州(Nebraska)一支女排校隊超高人氣,現場湧入9萬2003名觀眾,畫面十分震撼,更締造女子體育賽事進場人數最多的世界紀錄。

綜合《今日美國》等外媒報導,內布拉斯加大學林肯分校(University of Nebraska-Lincoln)為了慶祝女排校隊成立周年,特地將比賽現場移師到戶外,改至林肯紀念體育場(Memorial Stadium)舉辦2場比賽。報導指出,該球場原本是美式足球場,能容納人數約8萬5000人,由於排球場地比美式足球小,因此校方將多出來的中央區域增設座位。

就在8月30日,內布拉斯加大學迎戰奧瑪哈大學(University of Nebraska Omaha),現場湧進了9萬2003名、穿著紅色或白色衣服觀眾應援,畫面非常壯觀。這場比賽不僅創下球場啟用100年以來,進場觀眾最多紀錄,同時也超越了1999年7月10日世界盃女子足球賽決賽,美國迎戰中國的9萬185名觀眾人數,改寫美國境內最多人觀賞女性體育競技的紀錄。

另據《法新社》報導,先前女子體育賽事進場人數最多的世界紀錄,是在2022年4月22日,歐洲女子冠軍聯賽(UEFA Women's Champions League)於西班牙巴塞隆納(Barcelona)的賽事,由巴塞隆納迎戰沃佛斯堡(Wolfsburg),那時吸引9萬1648位觀眾進場。這場NCAA比賽締造的的人數,比先前多了355名觀眾。

此外,內布拉斯加大學女排在美國享譽盛名,曾5度奪下NCAA冠軍,是NCAA常勝軍之一。從2001年至今,該校女排連306場例行賽門票全都是銷售一空,且在NCAA歷史上觀眾人數最多的前十場比賽中,有8場都和內布拉斯加大學有關。

