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你沒有看錯！美國大學女排賽9.2萬人現場觀賽 飆破世界紀錄

美國大學女子排球賽（NCAA）日前開打，NCAA常勝軍之一的內布拉斯加大學，30日迎戰奧瑪哈大學，這場比賽湧入了9萬2003名觀眾，打破世界紀錄。（擷自今日美國）

美國大學女子排球賽（NCAA）日前開打，NCAA常勝軍之一的內布拉斯加大學，30日迎戰奧瑪哈大學，這場比賽湧入了9萬2003名觀眾，打破世界紀錄。（擷自今日美國）

2023/09/01 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國大學女子排球賽（NCAA）日前開打，由於排球比賽大多在室內舉辦，因此現場能容納的觀眾人數向來有限，過去最多觀眾紀錄也僅有近2萬名觀眾左右。然而就在上月30日的一場比賽，內布拉斯加州（Nebraska）一支女排校隊超高人氣，現場湧入9萬2003名觀眾，畫面十分震撼，更締造女子體育賽事進場人數最多的世界紀錄。

綜合《今日美國》等外媒報導，內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska-Lincoln）為了慶祝女排校隊成立周年，特地將比賽現場移師到戶外，改至林肯紀念體育場（Memorial Stadium）舉辦2場比賽。報導指出，該球場原本是美式足球場，能容納人數約8萬5000人，由於排球場地比美式足球小，因此校方將多出來的中央區域增設座位。

就在8月30日，內布拉斯加大學迎戰奧瑪哈大學（University of Nebraska Omaha），現場湧進了9萬2003名、穿著紅色或白色衣服觀眾應援，畫面非常壯觀。這場比賽不僅創下球場啟用100年以來，進場觀眾最多紀錄，同時也超越了1999年7月10日世界盃女子足球賽決賽，美國迎戰中國的9萬185名觀眾人數，改寫美國境內最多人觀賞女性體育競技的紀錄。

另據《法新社》報導，先前女子體育賽事進場人數最多的世界紀錄，是在2022年4月22日，歐洲女子冠軍聯賽（UEFA Women's Champions League）於西班牙巴塞隆納（Barcelona）的賽事，由巴塞隆納迎戰沃佛斯堡（Wolfsburg），那時吸引9萬1648位觀眾進場。這場NCAA比賽締造的的人數，比先前多了355名觀眾。

此外，內布拉斯加大學女排在美國享譽盛名，曾5度奪下NCAA冠軍，是NCAA常勝軍之一。從2001年至今，該校女排連306場例行賽門票全都是銷售一空，且在NCAA歷史上觀眾人數最多的前十場比賽中，有8場都和內布拉斯加大學有關。

內布拉斯加大學林肯分校為了慶祝女排校隊成立周年，特地將NCAA的比賽現場移師到戶外，改至林肯紀念體育場（Memorial Stadium）舉辦。（美聯社）

內布拉斯加大學林肯分校為了慶祝女排校隊成立周年，特地將NCAA的比賽現場移師到戶外，改至林肯紀念體育場（Memorial Stadium）舉辦。（美聯社）

林肯紀念體育場原本是美式足球場，能容納人數約8萬5000人，由於排球場地比美式足球小，因此校方將多出來的中央區域增設座位。（法新社）

林肯紀念體育場原本是美式足球場，能容納人數約8萬5000人，由於排球場地比美式足球小，因此校方將多出來的中央區域增設座位。（法新社）

這場比賽結果由內布拉斯加以3比0奪勝。（擷自今日美國）

這場比賽結果由內布拉斯加以3比0奪勝。（擷自今日美國）

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