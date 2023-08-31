西點軍校開箱「200年」時空膠囊 發現古硬幣、獎章

美國西點軍校近日舉行特殊的開箱儀式，開封有200年歷史的神秘盒子。（法新社）

2023/08/31 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國西點軍校近日舉行一場特殊的開箱儀式，在歷史學家與一眾師生的注目下，開箱一個埋在紀念銅像下長達約200年的神秘時空膠囊。起初雖只發現一堆泥土，但在考古學家仔細檢查下，發現了獎章和古硬幣。

「英國廣播公司」BBC在28日報導，美國西點軍校（West Point）在數個月前進行獨立戰爭英雄科修斯科（Thaddeus Kosciuszko）銅像拆除工程時，在其大理石基座下意外發現一個鉛製盒子，推測是1829年設立紀念銅像時放入的。

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本月28日，西點軍校舉辦了盒子的開封儀式，主持的歷史學家沃伊姿柴德（Jennifer Voigtschild）表示，校方找不到有關這個盒子的相關資料，且檢測用的X光線無法穿透這個盒子，僅顯示內部有「異常」物體。參與儀式的西點軍校生則在校方預錄的影片上表示，盒子內可能放著美國國旗、軍靴，甚至是軍戒。

兩名校職員戴著白色口罩和紫色塑膠手套，負責開封作業。隨著盒子被切開，直播攝影機向內拍攝卻是空無一物，只有幾塊泥土。這讓全場師生感到錯愕，沃伊姿柴德則表示：「這個盒子不太符合我們的預期。」

然而事情在今（31）日迎來轉機，西點軍校考古學家哈德森（Paul Hudson）進一步檢查盒子後，發現一枚獎章和六枚非常古老的硬幣，這些硬幣的鑄造年份從1795年到1828年不等，面額從1美分到1美元不等，盒子裡還裝有一枚紀念1825年伊利運河（Erie Canal）竣工的獎章。

考古學家在盒內發現一枚獎章和數個古硬幣。（美聯）

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