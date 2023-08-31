美前國安顧問：中國恐2年內犯台 美須助台備戰

美國前白宮國安顧問歐布萊恩表示，中國可能在2年內入侵台灣，美國需要協助台灣備戰，包括提供足夠軍力、加速台灣國艦國造，以及提供AK-47步槍與小型武器，協助台灣民防。（彭博）

2023/08/31 09:31

〔中央社〕美國前白宮國安顧問歐布萊恩表示，中國可能在2年內入侵台灣，美國需要協助台灣備戰，包括提供足夠軍力、加速台灣國艦國造，以及提供AK-47步槍與小型武器，協助台灣民防。

前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）曾在2021年時表示，中國可能會在6年內，亦即2027年前入侵台灣。但歐布萊恩（Robert O'Brien）擔憂，這個時程正在縮短，中國可能在2年內就會武力犯台。

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目前擔任全球台灣研究中心（GTI）美台工作小組主席的歐布萊恩，25日接受GTI線上訪談時表示，基於許多原因，中國認為美國正在變得軟弱，如俄烏戰爭、美軍撤兵阿富汗，以及2025年美國新政府交接時的空窗期。

歐布萊恩說，中國面臨人口減少、巨額債務與經濟問題，都讓北京可能利用台海危機，藉由擁護民族主義，轉移人民對政府表現不佳的注意力。

歐布萊恩表示，中國有意在外交上孤立台灣，讓征服台灣變得更容易。他認為，美國應幫助台灣維持與盟友的關係，並充實國防實力，「我們需要向台灣提供威嚇北京所需的武器，讓台灣把自己變成豪豬，向中國表明入侵台灣的困難與風險」。

面對共機擾台，歐布萊恩表示，台灣出動戰機保衛領空，耗損設備與飛行員，「這意味著我們需要確保台灣擁有足夠的武器，例如F-16戰機。台灣正在發展國艦國造計畫，我們也要幫助台灣加速建造潛艇」。

歐布萊恩重申民防的重要性，包含讓民眾有機會學習使用AK-47步槍與小型武器，向世界和中國展現為自由而戰的決心，「如果中國入侵，我們在最後一刻才向未經訓練的人民發放武器，不可能有效」。

歐布萊恩也樂見副總統賴清德8月出訪巴拉圭時過境紐約。他指出，無論是4月總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會談、3月賴副總統在台北接見GTI訪問團，美台官員的交流具有意義，不應該產生爭議。

對於中國的抗議與軍事行動，歐布萊恩說，「我們不應該參與中國的遊戲。台灣官員訪問只是一件例行公事，這從來都不是問題，以後也不會是」。

歐布萊恩也預告，美台工作小組預計在10月或11月發布相關研究報告，對如何增進雙邊關係與面對中國威脅，提出建議與策略。

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