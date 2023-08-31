嚇阻北京！帛琉授權美國海防隊艦艇 在經濟海域執法

美國已與台灣友邦帛琉簽署一項被譽為「重要區域里程碑」的海事合作新協議，帛琉授權美國海岸防衛隊船艦，可代表帛琉於其專屬經濟海域執法。（美聯社檔案照）

2023/08/31 06:06

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國海岸防衛隊29日表示，美國已與台灣友邦帛琉簽署一項被譽為「重要區域里程碑」的海事合作新協議，帛琉授權美國海岸防衛隊船艦，可代表帛琉於其專屬經濟海域執行海事法規。

值此美中兩大強權競逐太平洋地區影響力之際，華府是應帛琉總統惠恕仁請求、協助嚇阻北京當局在其沿海水域從事的「不受歡迎活動」，而與其達成上述協議。根據美國海防隊聲明，美帛雙方23日簽署協議，今後美國海防隊艦艇可於沒有任何帛琉官員在場的情況下，代表帛琉在帛琉的專屬經濟海域執法。

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美方簽約代表、美國駐帛琉大使館臨時代辦麥克連（Andrew J. McLean）說，美帛在支持自由開放的印度—太平洋上有共同利益與價值，此協議將有助於美國透過增加海域意識，與避免在帛琉經濟海域的非法、未報告、不受規範漁業（IUU Fishing），來落實對帛琉的安全承諾。惠恕仁則表示，該協議可協助帛琉監控其專屬經濟海域，防範非法漁業，以及嚇阻不請自來的船隻在帛琉海域從事可疑活動，「正是此類型的夥伴關係，可協助我們致力落實區域和平繁榮的共同目標」。

儘管聲明中隻字未提中國，但惠恕仁今年6月曾在東京表示，自他2021年上任以來，已有3艘中國船隻「不請自來」進入該國水域；他當時便強調需要美方支持，以加強對中國在該區擴權的嚇阻力。惠恕仁說，美國要對帛琉安全負責，帛琉也會通知美方需要其參與，以及協助嚇阻任何不想要的活動。

美國去年10月與密克羅尼西亞簽署類似協議，今年5月也和巴布亞紐幾內亞簽署允許美軍出入巴紐主要防禦設施的「國防合作協議」（DCA），在在顯示華府在中國與索羅門群島簽署安全協議後，力圖深化與該區的關係。

帛琉總統惠恕仁表示，這項協議可協助帛琉監控其專屬經濟海域，防範非法漁業，以及嚇阻不請自來的船隻在帛琉海域從事可疑活動。（路透檔案照）

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