雷蒙多將訪中 白宮質疑中國經濟數據不透明

美國商務部長雷蒙多將訪問中國。（美聯社資料照）

2023/08/23 06:46

〔中央社〕美國商務部長雷蒙多將在27日前往北京、上海訪問3天，期待進行「建設性討論」。對於中國近來經濟表現不佳，白宮國安顧問蘇利文表示，雷蒙多此行將表達對中國經濟不透明的擔憂。

美國商務部今天發布聲明表示，雷蒙多（Gina Raimondo）將在27至30日前往北京、上海與中國高階官員及美國商界領袖會晤，雷蒙多期待就美中商業關係、美國企業面臨挑戰與潛在合作領域等議題進行建設性討論。

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出發前，雷蒙多今天也與中國駐美大使謝峰會晤，雙方進行「富有成效的討論」。雷蒙多提出對美國與美國企業和勞工的重要議題，並討論有關美中商業關係、美國企業面臨的挑戰與潛在合作領域等議題。

蘇利文（Jake Sullivan）在媒體簡報上表示，雷蒙多此行將向中方傳達美國並非尋求與中國脫鉤，而是為了降低風險，意味著美中持續保持經濟關係與貿易的同時，確保美國國家安全，並與盟友及夥伴共同確保供應鏈韌性。

美國總統拜登（Joe Biden）日前在猶他州一場私人政治募款活動上曾表示，中國因經濟成長疲弱而陷入困境，與日俱增的經濟問題，讓中國成了一枚「定時炸彈」。

對此，蘇利文首先解釋說，中國內部有些聲音說美國正在尋求減緩中國經濟或削弱中國經濟成長，「事實並非如此」，美國專注於保護自身國家安全、確保供應鏈韌性，並以其他方式維持與中國經濟關係，只要中國遵守規則並在全球經濟中作為負責任的參與者，「中國經濟穩定對世界來說是件好事」。

對中國的經濟數據，蘇利文有所批評。他表示，過去數月來，像是青年失業率或打擊中國企業等基本數據，透明度與開放度有所下降，「我們認為，這是不負責任的做法」，美國相信開放、透明與報告，這是美國的做法，也是其他主要經濟體的做法。為了全球信心、可預測性，並使世界其他國家做出明智經濟決策，中國在發布經濟數據時維持一定透明度十分重要。這將是雷蒙多下週訪問北京與上海時將與中方討論的一個議程。

雷蒙多是2月中國偵察氣球入侵美國領空，導致美中關係緊張後，第4位前往中國訪問的美國高階官員。

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