為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

小粉紅氣炸！ 大阪前知事虧：中國客入境先吃10顆福島扇貝

日本大阪前知事橋下徹，近日稱中國人以後要吃10顆扇貝才能入境日本，讓小粉紅氣炸。示意圖。（法新社資料照、彭博；本報合成）

日本大阪前知事橋下徹，近日稱中國人以後要吃10顆扇貝才能入境日本，讓小粉紅氣炸。示意圖。（法新社資料照、彭博；本報合成）

2023/08/31 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本上週四（24日）開始排放福島核廢水入海，中國強烈抗議，小粉紅們反日情緒高漲，連日來抵制、謾罵、騷擾、攻擊有關日本之人事物的消息頻傳。中國無腦仇日行為也讓引起日本民眾反彈，日本2位前地方知事（相當於台灣各縣市首長）近日在節目上就痛批中國人仇日，宣稱「中國人以後要吃10顆福島扇貝才能入境日本」，引發外界熱議，當然也讓小粉紅崩潰出征。

由日本大阪前知事橋下徹主持的時事談話節目《NewsBAR橋下》，本月26日請來宮琦前知事東國原英夫，談論中國因福島核廢水海排全面暫停進口日本水產品，並展開反日宣傳一事，2人都表示反對中國這種強烈的抵制行為。

東國原英夫怒批，「中國針對排放處理水的反制措施很噁心，明明他們的核電廠排放處理水氚排放量比日本多很多。但他們就是擅長做這種事，這是一場政治戰、信息戰，日本不能低頭認輸，必須獲勝」。

橋下徹則提到中國本月10日開放旅遊團赴日一事，開玩笑建議「以後中國客入境條件就是吃10顆福島扇貝，然後拍個影片說『扇貝好吃』！」東國原英夫還在旁邊附和稱「還要讓中國人在福島游泳、喝口福島的水」，2人的調侃讓節目上其他來賓爆出笑聲。

橋下徹事後在社群X（前身推特）分享這段談話，不少日本網友表示贊成橋下徹的提議。但該節目片段被分享到中國後，引發中網友強烈不滿，痛批這2位日本前知事太過狂妄，「日本這個民族就是殘忍、無情、猥瑣」、「如果還有人想去日本旅遊，這得多賤啊」、「爭點氣，中國人都別去」。

日本大阪前知事橋下徹，近日稱中國人以後要吃10顆扇貝才能入境日本，讓小粉紅氣炸。扇貝示意圖。（彭博）

日本大阪前知事橋下徹，近日稱中國人以後要吃10顆扇貝才能入境日本，讓小粉紅氣炸。扇貝示意圖。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
糗！中媒曝中國日料店多用國貨別抵制 檢測儀揭自家輻射更高
2023/08/30 06:43

糗！中媒曝中國日料店多用國貨別抵制 檢測儀揭自家輻射更高
中國禁日水產 日尋求WTO申訴
2023/08/30 05:30

中國禁日水產 日尋求WTO申訴

蒲公英環保三層抽取式衛生紙新上市
福島含氚廢水排放後 日警已接獲225起「遭中國電話騷擾」報案
2023/08/29 13:57

福島含氚廢水排放後 日警已接獲225起「遭中國電話騷擾」報案
有完沒完！日本知名狐狸村 接到上百通中國騷擾電話
2023/08/28 13:38

有完沒完！日本知名狐狸村 接到上百通中國騷擾電話

激殺優惠PP超級品牌週 僅此一檔！！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播