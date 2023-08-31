小粉紅氣炸！ 大阪前知事虧：中國客入境先吃10顆福島扇貝

日本大阪前知事橋下徹，近日稱中國人以後要吃10顆扇貝才能入境日本，讓小粉紅氣炸。示意圖。（法新社資料照、彭博；本報合成）

2023/08/31 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本上週四（24日）開始排放福島核廢水入海，中國強烈抗議，小粉紅們反日情緒高漲，連日來抵制、謾罵、騷擾、攻擊有關日本之人事物的消息頻傳。中國無腦仇日行為也讓引起日本民眾反彈，日本2位前地方知事（相當於台灣各縣市首長）近日在節目上就痛批中國人仇日，宣稱「中國人以後要吃10顆福島扇貝才能入境日本」，引發外界熱議，當然也讓小粉紅崩潰出征。

由日本大阪前知事橋下徹主持的時事談話節目《NewsBAR橋下》，本月26日請來宮琦前知事東國原英夫，談論中國因福島核廢水海排全面暫停進口日本水產品，並展開反日宣傳一事，2人都表示反對中國這種強烈的抵制行為。

請繼續往下閱讀...

東國原英夫怒批，「中國針對排放處理水的反制措施很噁心，明明他們的核電廠排放處理水氚排放量比日本多很多。但他們就是擅長做這種事，這是一場政治戰、信息戰，日本不能低頭認輸，必須獲勝」。

橋下徹則提到中國本月10日開放旅遊團赴日一事，開玩笑建議「以後中國客入境條件就是吃10顆福島扇貝，然後拍個影片說『扇貝好吃』！」東國原英夫還在旁邊附和稱「還要讓中國人在福島游泳、喝口福島的水」，2人的調侃讓節目上其他來賓爆出笑聲。

橋下徹事後在社群X（前身推特）分享這段談話，不少日本網友表示贊成橋下徹的提議。但該節目片段被分享到中國後，引發中網友強烈不滿，痛批這2位日本前知事太過狂妄，「日本這個民族就是殘忍、無情、猥瑣」、「如果還有人想去日本旅遊，這得多賤啊」、「爭點氣，中國人都別去」。

日本大阪前知事橋下徹，近日稱中國人以後要吃10顆扇貝才能入境日本，讓小粉紅氣炸。扇貝示意圖。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法